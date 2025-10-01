október 1., szerda

Zivatarok és közelgő fagy – figyelmeztető előrejelzést adtak ki

Ma ismét az ősz változékonyabb arca mutatkozik meg. Felhők, záporok és élénkülő szél kísérik a napot. Az időjárás a frontérzékenyeket is próbára teheti.

Feol.hu

Folytatódik a hűvös őszi időjárás. Észak és északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, szórványosan záporok alakulhatnak ki. A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint délután főként az ország középső és déli tájain kis számban zivatarok is előfordulhatnak, melyeket erős széllökések és jégdara kísérhetnek. Az északkeleti szél fokozatosan élénkül, helyenként kifejezetten erős is lehet. A délutáni hőmérséklet mindössze 14–15 fok körül alakul.

Időjárás: Zivatarokkal indulhat a reggel
Időjárás: Fagyosan indulhat a reggel
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Hidegfronti hatás nehezíti a mai napot. A szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás és a stroke kockázatának növekedése fordulhat elő. A frontra érzékenyek körében gyakori a fejfájás, szédülés és ízületi fájdalmak felerősödése.

Mit hozhat a holnapi időjárás?

Holnap felhőátvonulásokra kell számítani, estefelé északkelet felől csökkenhet a felhőzet. Zápor csak néhol fordulhat elő. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős, a reggeli hőmérséklet -1 és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul.

 

