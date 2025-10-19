október 19., vasárnap

3 órája

Ködös reggel után kisüt a nap

A reggel hidegen indul, de napközben már többfelé kisüt a nap. Igazi őszies időjárás lesz ma.

Feol.hu

A mai időjárás hűvös őszi hangulatot hoz: reggel fagyos levegő és hűvös, ködös tájak várhatnak, de a nap előrehaladtával egyre több napsütésre számíthatunk. Délutánra inkább csak fátyolfelhők szűrhetik a napot, eső sehol sem valószínű. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint a hideg reggelt követően a hőmérséklet lassan emelkedik, de a legmelegebb órákban is csak 9–15 fok között alakul. A levegő friss, tiszta és igazi októberi – tökéletes idő egy hosszabb sétára vagy kirándulásra, ha rétegesen öltözünk.

időjárás
Ködös reggel után hűvös időjárást hoz a hét utolsó napja
Forrás:  Shutterstock

Az időjárás hatása szervezetünkre

Az egészségünkre ma nem lesz különösebb hatással az időjárás: frontmentes nap vár ránk. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak, a korábbi panaszok – mint a fejfájás vagy a vérnyomás-ingadozás – enyhülhetnek. A hűvös, de tiszta levegő kifejezetten jót tesz a szervezetnek és a közérzetnek is.

 

