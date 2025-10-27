október 27., hétfő

Szabina névnap

13°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Akkor jön a tél, amikor nem számítunk rá - Szeless Péter elárulta, mikor érkezik a tartós hideg

Címkék#tél#időjárás előrejelzés#meteorológus

Mikorra várható a tartós hideg, ha egyáltalán várható? Átlagosnak mondható-e a mostani őszi időjárás és lesz-e téli idő novemberben? Erről kérdeztük Szeless Péter amatőr meteorológust.

Déri Brenda

Szeless Péter mindenekelőtt leszögezte: a 7-10 napon túlmenő következtetések inkább jóslások, mintsem időjárás előrejelzések, így ő inkább az előző évek tapasztalataira hagyatkozna. E szerint 4-5 éve nem igazán lehet tartósan hideg időkről beszélni, inkább a regionális havazások voltak a jellemzőek, de ott sem maradt meg huzamosabb ideig a hótakaró. 

időjárás előrejelzés
Időjárás előrejelzés: számíthatunk-e tartósan hidegre?
Fotó: FMH-archív

Téli időjárás előrejelzés az elmúlt évek tapasztalataira alapozva

Az amatőr meteorológus visszaemlékezésében a 2017 januárját és a 2018 márciusát említette, mint azt az időszakot, amikor az az igazi téli hideg volt.

– Minden évben jellemző ugyanekkor egy komolyabb lehűlés november elején, ám erre utaló jel jelenleg még nincs. Így másfél-két héten belül nem számítok tartósabb hidegre. Pláne, hogy ezen a héten ismét visszamelegszik az idő és a hőmérséklet eléri a 18-20 Celsius fokot is – árulta el.

Ugyancsak az előző évek tapasztalataira támaszkodva azt is megtudtuk, hogy a hosszabb ideig tartó mínusz fokok, valamint látványhavazások – nem marad meg – inkább november végén, december elején voltak, persze országrészenként lehettek eltérések. A tavalyi évben a maximális hóvastagság 5-6 centiméter volt, az is elolvadt, így nem mondható, hogy havas telünk volt.

A mostani, őszi időjárásról Szeless Péter elmondta, hogy átlagosnak tekinthető még annak ellenére is, hogy voltak benne szélsőségesebb időszakok. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu