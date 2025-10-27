1 órája
Akkor jön a tél, amikor nem számítunk rá - Szeless Péter elárulta, mikor érkezik a tartós hideg
Mikorra várható a tartós hideg, ha egyáltalán várható? Átlagosnak mondható-e a mostani őszi időjárás és lesz-e téli idő novemberben? Erről kérdeztük Szeless Péter amatőr meteorológust.
Szeless Péter mindenekelőtt leszögezte: a 7-10 napon túlmenő következtetések inkább jóslások, mintsem időjárás előrejelzések, így ő inkább az előző évek tapasztalataira hagyatkozna. E szerint 4-5 éve nem igazán lehet tartósan hideg időkről beszélni, inkább a regionális havazások voltak a jellemzőek, de ott sem maradt meg huzamosabb ideig a hótakaró.
Téli időjárás előrejelzés az elmúlt évek tapasztalataira alapozva
Az amatőr meteorológus visszaemlékezésében a 2017 januárját és a 2018 márciusát említette, mint azt az időszakot, amikor az az igazi téli hideg volt.
– Minden évben jellemző ugyanekkor egy komolyabb lehűlés november elején, ám erre utaló jel jelenleg még nincs. Így másfél-két héten belül nem számítok tartósabb hidegre. Pláne, hogy ezen a héten ismét visszamelegszik az idő és a hőmérséklet eléri a 18-20 Celsius fokot is – árulta el.
Ugyancsak az előző évek tapasztalataira támaszkodva azt is megtudtuk, hogy a hosszabb ideig tartó mínusz fokok, valamint látványhavazások – nem marad meg – inkább november végén, december elején voltak, persze országrészenként lehettek eltérések. A tavalyi évben a maximális hóvastagság 5-6 centiméter volt, az is elolvadt, így nem mondható, hogy havas telünk volt.
A mostani, őszi időjárásról Szeless Péter elmondta, hogy átlagosnak tekinthető még annak ellenére is, hogy voltak benne szélsőségesebb időszakok.