október 8., szerda

Koppány névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

4 órája

Ismét változik az időjárás, de ezúttal barátságosabb arcát mutatja

Címkék#előrejelzés#szerda#időjárás

A hét közepére visszatér a derűs idő. Napsütést és kellemes őszi hangulatot hoz az időjárás.

Feol.hu

A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint a mai nap az ország nagy részén napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. A felhők csak időnként takarhatják el a napot, és mindössze elvétve alakulhat ki kisebb zápor. A levegő a déli órákra kellemesen felmelegszik, 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk, ami ideális a szabadtéri programokhoz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, így a napos időt nem zavarja meg a szél sem. 

Időjárás
Megenyhül az időjárás 
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Az időjárás hatása szervezetünkre

Számottevő fronthatás ma sem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek végre fellélegezhetnek. A legtöbb időjárással összefüggő tünet – mint a fejfájás, fáradékonyság vagy ízületi fájdalmak – enyhülhet, sőt sokaknál teljesen meg is szűnik. A kellemes hőmérséklet és a napsütés jó hatással lehet a közérzetre és a hangulatra is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu