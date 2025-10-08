Ismét változik az időjárás, de ezúttal barátságosabb arcát mutatja

A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint a mai nap az ország nagy részén napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. A felhők csak időnként takarhatják el a napot, és mindössze elvétve alakulhat ki kisebb zápor. A levegő a déli órákra kellemesen felmelegszik, 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk, ami ideális a szabadtéri programokhoz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, így a napos időt nem zavarja meg a szél sem.

Megenyhül az időjárás

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Az időjárás hatása szervezetünkre

Számottevő fronthatás ma sem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek végre fellélegezhetnek. A legtöbb időjárással összefüggő tünet – mint a fejfájás, fáradékonyság vagy ízületi fájdalmak – enyhülhet, sőt sokaknál teljesen meg is szűnik. A kellemes hőmérséklet és a napsütés jó hatással lehet a közérzetre és a hangulatra is.