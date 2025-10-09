Nyugodt ősz napra számíthatunk

Bár az ég többnyire borongós marad ma még, de az időjárás továbbra sem tartogat komoly meglepetéseket. A köpönyeg előrejelzései szerint csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. Az északnyugati szél egyre inkább megerősödik, de a hőmérséklet ennek ellenére kellemes marad.

Felhős napos időjárással folytatódik a hét

Forrás: feol archív

Az időjárás hatása szervezetünkre

Számottevő fronthatás továbbra sem éri el hazánkat. A frontérzékenyek állapota javulhat, a legtöbb időjárás okozta panasz enyhül, illetve megszűnik. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló tényező nem várható, így a hét második felében szervezetünk is egy kis megnyugvást élvezhet.

A holnapi időjárás sem tartogat különösebb fordulatokat

Pénteken a reggeli ködfoltok gyorsan feloszlanak, és a nap már bátrabban mutatja meg magát: váltakozóan napos-felhős időre számíthatunk, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, de a hőmérséklet napközben 19–20 fok körül alakul – ideális egy könnyű őszi sétához.