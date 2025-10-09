28 perce
Nyugodt ősz napra számíthatunk
Az ég borongós és hűvös szél kíséri. Csütörtökön és pénteken is inkább csendes, nyugodt időjárásra számíthatunk.
Bár az ég többnyire borongós marad ma még, de az időjárás továbbra sem tartogat komoly meglepetéseket. A köpönyeg előrejelzései szerint csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. Az északnyugati szél egyre inkább megerősödik, de a hőmérséklet ennek ellenére kellemes marad.
Az időjárás hatása szervezetünkre
Számottevő fronthatás továbbra sem éri el hazánkat. A frontérzékenyek állapota javulhat, a legtöbb időjárás okozta panasz enyhül, illetve megszűnik. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló tényező nem várható, így a hét második felében szervezetünk is egy kis megnyugvást élvezhet.
A holnapi időjárás sem tartogat különösebb fordulatokat
Pénteken a reggeli ködfoltok gyorsan feloszlanak, és a nap már bátrabban mutatja meg magát: váltakozóan napos-felhős időre számíthatunk, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, de a hőmérséklet napközben 19–20 fok körül alakul – ideális egy könnyű őszi sétához.