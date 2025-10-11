október 11., szombat

Időjárás

1 órája

Kellemes, enyhe, őszi nap vár ránk

Az ősz ma barátságos arcát mutatja: a nap sugarai átszűrődnek a fátyolfelhőkön. Az időjárás nyugalmat ígér, melyet csak a reggeli szél zavarhat meg.

Feol.hu

A mai időjárás igazi őszi harmóniát hoz: a réteg- és fátyolfelhők mögül több órára is kisüthet a nap, és a legtöbb helyen száraz, kellemes időre számíthatunk. Bár a nap első felében még érezhetően erős lehet a szél, délutánra fokozatosan mérséklődik, így ideális lehet a levegőzéshez, egy hosszabb sétához vagy szabadtéri programhoz. Keleten azonban még tartja magát a borongósabb idő, és helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint a hőmérséklet napközben 19–20 fok körül alakul.

Kellemes időjárás várható, érdemes kimozdulni a szabadba
Forrás: pexels

Az időjárás hatása szervezetünkre

A fronthatások ma sem okoznak különösebb panaszt: az orvosmeteorológiai jelentések szerint számottevő front nem terheli a szervezetet. A frontérzékenyek ma javulást tapasztalhatnak, a korábban jellemző fejfájás, vérnyomás-ingadozás és ízületi panaszok is enyhülhetnek.

