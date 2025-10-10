október 10., péntek

Gedeon névnap

11°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

4 órája

Változékony idő vár ma ránk

Címkék#köpönyeg#csapadék#köd#időjárás#hőmérséklet

A reggel ködbe burkolózik, de a nap lassan átszűrődik a felhőkön. Bár a szél néhol feltámad, a pénteki időjárás inkább a nyugodt, őszi derűről szól majd.

Feol.hu

A reggeli órákban többfelé képződhetnek ködfoltok, amelyek fokozatosan feloszlanak. Napközben váltakozóan napos-felhős időre számíthatunk, csapadék pedig csak elszórtan, elvétve alakulhat ki. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint az északnyugati szél több helyen megerősödik, de komoly széllökésekre nem kell számítani. A délutáni hőmérséklet 19–20 fok körül alakul, ami kellemes, kora őszi időt ígér.

időjárás
Az időjárás ma kedvez egy kellemes őszi sétának
Forrás: Shutterstock

Időjárás hatása a szervezetünkre

Számottevő fronthatás nem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek is nyugodtabb napra számíthatnak. Jelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell készülni: a legtöbb időjárás okozta tünet – például a fejfájás vagy a vérnyomás-ingadozás – enyhülhet, illetve megszűnhet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu