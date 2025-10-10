Változékony idő vár ma ránk

A reggeli órákban többfelé képződhetnek ködfoltok, amelyek fokozatosan feloszlanak. Napközben váltakozóan napos-felhős időre számíthatunk, csapadék pedig csak elszórtan, elvétve alakulhat ki. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint az északnyugati szél több helyen megerősödik, de komoly széllökésekre nem kell számítani. A délutáni hőmérséklet 19–20 fok körül alakul, ami kellemes, kora őszi időt ígér.

Az időjárás ma kedvez egy kellemes őszi sétának

Forrás: Shutterstock

Időjárás hatása a szervezetünkre

Számottevő fronthatás nem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek is nyugodtabb napra számíthatnak. Jelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell készülni: a legtöbb időjárás okozta tünet – például a fejfájás vagy a vérnyomás-ingadozás – enyhülhet, illetve megszűnhet.