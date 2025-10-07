Kellemesebb fordulatot vesz az időjárás

A mai nap délutáni, esti időjárása is még szeles, borús időt hoz és többfelé kialakulhatnak záporok, főként a Dunántúl északi és középső tájain. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak, ami hűvösebbé teheti a napot. A hőmérséklet 16–17 fok körül alakul.

A kinti programoknak kedvez az időjárás a hét második felében

Forrás: Shutterstock

Milyen időjárást hoz a holnap?

A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint, holnap már jóval barátságosabb időnk lesz. A gomolyfelhők között gyakran kisüt majd a nap, csapadék csak elvétve fordulhat elő. A nappali felmelegedés is erősödik: délutánra 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk. A légmozgás mérséklődik, így a szabadban töltött idő sokkal kellemesebb lesz.