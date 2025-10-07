október 7., kedd

Amália névnap

12°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Kellemesebb fordulatot vesz az időjárás

Címkék#előrejelzés#Időjáráselőrejelzés#időjárás#hőmérséklet

A mai nap még a borongósabb, szeles arcát mutatja az ősz. Holnap már sokkal barátságosabb lesz az időjárás.

Feol.hu

A mai nap délutáni, esti időjárása is még szeles, borús időt hoz és többfelé kialakulhatnak záporok, főként a Dunántúl északi és középső tájain. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak, ami hűvösebbé teheti a napot. A hőmérséklet 16–17 fok körül alakul.

időjárás
A kinti programoknak kedvez az időjárás a hét második felében
Forrás: Shutterstock

Milyen időjárást hoz a holnap?

A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint, holnap már jóval barátságosabb időnk lesz. A gomolyfelhők között gyakran kisüt majd a nap, csapadék csak elvétve fordulhat elő. A nappali felmelegedés is erősödik: délutánra 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk. A légmozgás mérséklődik, így a szabadban töltött idő sokkal kellemesebb lesz.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu