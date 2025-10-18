október 18., szombat

A mai időjárás igazi őszi arcát mutatja

A nap eleinte még szürke árnyalatokban indult, de délutánra már a napfény veszi át a főszerepet. Az időjárás ma is bizonyítja, hogy az ősz kiszámíthatatlan.

Feol.hu

A ma délutáni időjárás délután északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Bár az esernyőt érdemes reggel magunkkal vinni, délután már inkább a napszemüvegnek jut szerep. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, így a levegő a valóságosnál hűvösebbnek tűnhet. A hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, tehát a réteges öltözet ma is jó szolgálatot tesz.

Változékony időjárás vár ránk.
Fotó: Ábrahám Alexandra

Mit hoz a holnapi időjárás?

A köpönyeg időjárás előrejelzési szerint holnapra csendes, de hideg idő jön: sok napsütésre számíthatunk, és csak délután jelennek meg fátyolfelhők az égen. A reggel azonban kifejezetten hűvös lesz, fagy is előfordulhat, délutánra pedig mindössze 9–15 fokig melegszik a levegő.

Az időjárás hatása szervezetünkre

A frontérzékenyek fellélegezhetnek: számottevő fronthatás nem terheli a szervezetet. A korábban jellemző fejfájás, vérnyomás-ingadozás vagy ízületi fájdalom ma enyhülhet, így az időjárás ma nemcsak a tájra, hanem a közérzetünkre is derűt hoz.

