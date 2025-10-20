október 20., hétfő

Majdnem megdőlt a csákvári hidegrekord

Címkék#köpönyeg#időjárás#hidegrekord

Ide értek a fagyos reggelek. A mai időjárás hajnalban majdnem történelmet írt: mindössze fél fok választotta el az országot az 1967-es csákvári hidegrekordtól.

Feol.hu
időjárás

Forrás: Shutterstock

Ma hajnalban okozott némi meglepetést az időjárás, ugyanis ismét kemény hideggel indult a nap, Zabaron -7,5 fokot mértek, ami alig maradt el az 1967-ben, Csákváron rögzített -8 fokos hidegrekordtól, emellett több helyen is fagyos reggelre ébredhettek.

időjárás
A mai időjárás hajnalban majdnem történelmet írt
Forrás:  Shutterstock

A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint a mai nap folyamán délnyugat felől fokozatosan vastagabb fátyol- és rétegfelhők érkeznek, de csapadékra még nem kell számítani. A délkeleti szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Számottevő fronthatás továbbra sem várható, a frontérzékenyek nyugodt napra számíthatnak. Az időjárás okozta panaszok többsége enyhülhet.

Éjszaka ismét hideg lesz, akár 2 fokig is lehűlhet a levegő, így a fagyveszély továbbra sem múlt el.

Holnapra azonban már változékonyabb időjárás várható

Erősen felhős, helyenként borult égbolt, és délnyugat felől szórványosan eső, zápor érkezik. A délkeleti szél élénk marad, a hőmérséklet pedig 8 és 18 fok között mozog majd – Északkelet marad a leghűvösebb térség.

