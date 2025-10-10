Nyugodt időt ígér a hétvége

október 10., péntek

A mai nap során még szeles, helyenként esős időt kaptunk, de a jön az enyhülés. Kellemes időjárás jön a hétvégén, amely kedvez a kinti programoknak is.

Feol.hu

Ma még a szél sokfelé megerősödik, különösen a Dunántúlon, ahol időnként viharos lökések is kísérhetik. Délután is marad a hűvösebb őszies időjárás, ugyanis a hőmérséklet 15 és 21 fok között mozog. 

időjárás
Kellemes időjárás várható, érdemes a szabadban tölteni a hétvégét.
Forrás: Shutterstock

A holnapi időjárás: szabadtéri programokat is tervezhetünk

A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint a réteg- és fátyolfelhők mellett többórás napsütésre is számíthatunk. Csapadék sehol sem várható, az északi szél napközben fokozatosan mérséklődik. A nappali hőmérséklet 19–20 fok körül alakul, ami ideális kirándulóidőt ígér. Aki szabadtéri programot tervez, bátran hagyhatja otthon az esernyőt – ez a nap az őszi fényeké lesz.

Vasárnapi időjárás: csendes, napos ősz vár

Vasárnap is marad a nyugodt, derűs időjárás. Bár néhol megjelenhetnek rétegfelhők, csapadék sehol sem valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között alakul, a reggeli órákban pedig friss, 6–9 fokra számíthatunk.

 

