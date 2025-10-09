A felhők mögül elő bújik a nap

A mai nap során gyakran lesz erősen felhős az ég, időnként rövid napos időszakokkal. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint csapadék csak elvétve fordulhat elő, zápor leginkább a Dunántúl északi részein alakulhat ki. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül, helyenként erősebb lökések is előfordulhatnak, különösen a nyugati és középső tájakon.

A kellemes őszi időjárást szél is kísérheti

Forrás: feol archív

Kellemes, nem túl hideg őszi időjárás vár ránk

A hőmérséklet jellemzően 15 és 20 fok között alakul, vagyis kellemes, enyhe őszi időre készülhetünk. A naposabb tájakon a hőérzet is kedvezőbb lesz, így érdemes kihasználni a száraz időszakokat szabadtéri programokra.

Az időjárás hatása szervezetünkre

Számottevő fronthatás ma sem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek többsége javulást tapasztalhat, hiszen a légköri viszonyok stabilak maradnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a korábbi panaszok – például fejfájás, fáradékonyság – mérséklődhetnek vagy megszűnhetnek.