Borongós és napos idő is vár ma ránk

A mai nap igen csak változatosnak ígérkezik. Nyugaton borús, csapadékos időjárásra ébredünk, míg máshol a nap is megmutatja magát a felhők között.

Feol.hu

A mai nap első felében a nyugati országrészben borongós, esős idő ígérkezik, helyenként tartósabb csapadékkal. Keleten és középen viszont már gomolyfelhős-napos idő váltakozik, és a délutáni órákban ott akár kellemesebb lehet az idő. A szél többfelé élénk marad, ami tovább fokozza a hűvös érzetet. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint délutánra 16–17 fokig melegszik a levegő, de a napos tájakon ennél kissé melegebb is lehet.

időjárás
Változékony időjárásra számíthatunk ma, az esőtől a napsütésig.
Fotó: Ábrahám Alexandra

Az időjárás hatása szervezetünkre

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, a frontérzékenyek akár javulást is tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló tényezőre nem kell számítani, a korábbi időjárás okozta panaszok, mint a fejfájás vagy ízületi fájdalmak, enyhülhetnek.

 

 

