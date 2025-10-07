Borongós és napos idő is vár ma ránk

A mai nap első felében a nyugati országrészben borongós, esős idő ígérkezik, helyenként tartósabb csapadékkal. Keleten és középen viszont már gomolyfelhős-napos idő váltakozik, és a délutáni órákban ott akár kellemesebb lehet az idő. A szél többfelé élénk marad, ami tovább fokozza a hűvös érzetet. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint délutánra 16–17 fokig melegszik a levegő, de a napos tájakon ennél kissé melegebb is lehet.

Változékony időjárásra számíthatunk ma, az esőtől a napsütésig.

Fotó: Ábrahám Alexandra

Az időjárás hatása szervezetünkre

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, a frontérzékenyek akár javulást is tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló tényezőre nem kell számítani, a korábbi időjárás okozta panaszok, mint a fejfájás vagy ízületi fájdalmak, enyhülhetnek.