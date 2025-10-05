1 órája
Esővel, széllel ér véget a hét, de jövőhéten enyhül az idő
A nap folyamán fokozatosan javul az idő, de a szél és néhány makacs felhő még emlékeztet rá, hogy javában az ősz közepén járunk. Az időjárás most nem kedvez a kinti programoknak.
Délután északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, ugyanakkor délen és délkeleten még ekkor is előfordulhatnak záporok. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint az északnyugati szél többfelé megerősödik, időnként élénk lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul – a szél miatt azonban ennél kissé hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.
Időjárás hatása szervezetünkre
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek akár javulást is tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényező nem várható, a korábbi panaszok – például fejfájás, ízületi fájdalom – enyhülhetnek.
Mit tartogat a jövőheti időjárás?
Hétfő: Változóan felhős idő várható, délelőtt főként a Dunántúlon, délután inkább a keleti területeken fordulhat elő zápor. Az északnyugati szél sokfelé lesz erős, reggel északkeleten ködfoltok képződhetnek. A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül alakul.
Kedd: Nyugaton borongós, a kora délutáni órákig esős idő valószínű, máshol ezzel szemben naposabb, gomolyfelhős időre van kilátás. Élénk marad a szél, a nappali felmelegedés 16–17 fok köré erősödik.
Szerda: Délelőtt gyengén, délután már erősen felhős égboltra számíthatunk, de csapadékra kicsi az esély. 15 és 20 fok közötti hőmérséklet várható.
Csütörtök: A reggeli ködfoltok feloszlása után többórás napsütésre van kilátás rétegfelhőkkel, eső nélkül. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul.