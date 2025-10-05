október 5., vasárnap

Aurél névnap

14°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Esővel, széllel ér véget a hét, de jövőhéten enyhül az idő

Címkék#előrejelzés#ősz#Időjáráselőrejelzés#hőmérséklet

A nap folyamán fokozatosan javul az idő, de a szél és néhány makacs felhő még emlékeztet rá, hogy javában az ősz közepén járunk. Az időjárás most nem kedvez a kinti programoknak.

Feol.hu

Délután északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, ugyanakkor délen és délkeleten még ekkor is előfordulhatnak záporok. A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint az északnyugati szél többfelé megerősödik, időnként élénk lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul – a szél miatt azonban ennél kissé hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.

időjárás
Változékony időjárás vár ránk az elkövetkező napokban.
Fotó: Ábrahám Alexandra

Időjárás hatása szervezetünkre

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek akár javulást is tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényező nem várható, a korábbi panaszok – például fejfájás, ízületi fájdalom – enyhülhetnek.

Mit tartogat a jövőheti időjárás?

Hétfő: Változóan felhős idő várható, délelőtt főként a Dunántúlon, délután inkább a keleti területeken fordulhat elő zápor. Az északnyugati szél sokfelé lesz erős, reggel északkeleten ködfoltok képződhetnek. A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül alakul.

Kedd: Nyugaton borongós, a kora délutáni órákig esős idő valószínű, máshol ezzel szemben naposabb, gomolyfelhős időre van kilátás. Élénk marad a szél, a nappali felmelegedés 16–17 fok köré erősödik.

Szerda: Délelőtt gyengén, délután már erősen felhős égboltra számíthatunk, de csapadékra kicsi az esély. 15 és 20 fok közötti hőmérséklet várható.

Csütörtök: A reggeli ködfoltok feloszlása után többórás napsütésre van kilátás rétegfelhőkkel, eső nélkül. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu