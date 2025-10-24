1 órája
Bajba került Kovács István maratonfutó, az ország Mikulása
Hosszú utca Mezőfalván a Petőfiről elnevezett, azon is középtájon található Kovács István háza. A látogatót Bogi kutya fogadja némi ugatással és annál több nyalakodással. A kert már késő őszi arcát mutatja, nem látszik rajta, hogy István fantasztikus vörösbort és remek lekvárokat készít abból, ami nála megterem. És nem fukarkodik a kínálással. Odabent a házban látszik, hogy lenne mire költenie, de a felújítás most már jó ideig biztosan nem a legfontosabb dolga lesz az egykor híres és erős maratonfutónak, aki még a Mikuláshoz is elfutott. Orvos mondta ki rá az ítéletet, amely egy életre szól.
Kovács István egész életében fáradhatatlanul járta a vármegye – akkor még kommunistásan: megye – településeit, mindenhol segítve, bátorítva, mozgásra buzdítva a gyerekeket. Volt miről beszélnie, hiszen maratonfutóként sok különleges távot teljesített, elfutott a barcelonai olimpiára, aztán a „valódi” Mikuláshoz Lappföldre, de futott a pekingi ötkarikás játékokon is. Rendkívüli kalandjait szájtátva hallgatták a kisdiákok bármerre is járt, aztán a kezükbe nyomta a Kínából hazahozott olimpiai fáklyát. A vármegye közgyűlése által Terstyánszki Ödön Díjal elismert sportember megszervezte a Mikulásfutást, aztán, hogy tavasszal se maradjon program nélkül, Nyuszifutásra váltott. Soha nem feledkezett el a jótékonykodásról sem, évekig támogatott például egy azóta már egészségesen felnőtt, agydaganattal bajlódó kislányt a Délvidéken, Magyarkanizsán, de sok ajándékot kiosztott Erdélyben is.
Tavaly összefogott a Pákozdon logisztikai központot üzemeltető Baptista Szeretetszolgálattal és azokra a kelet-magyarországi és nógrádi falvakra utazott el, ahol a Felzárkózó Települések elnevezésű kormányprogramot úgynevezett Jelenlét Pontok létesítésével, remek hatékonysággal hajtják végre a szociális munkások. István nagyszerűen megértette magát a szegregátumokban, imádták a kis roma gyerekek. De aztán mintha elfáradt volna… Eleinte a korának tudta be a dolgot, hiszen már nem fiatal, decemberben lesz 67 éves, és már 27 éve volt a nagy finnországi futás is. Júniusban először az orra dugult be, nem kapott rajta levegőt, ezért súlyos allergiára gyanakodott.
Pihent, de nem javult az állapota, legutóbb már le kellett mondania egy berettyóújfalui programot, ahol ugyan nem gyerekek, hanem idősotthonban élő nyugdíjasok várták nagyon. Különösen az éjszakái lettek szörnyűek, fuldoklott, felriadt, a teste depressziós tüneteket produkált. Mint később kiderült, addigra már a szervezetében annyira felgyűlt a méreganyag, hogy megtámadta az idegrendszerét. Nappal még úgy-ahogy lefoglalta magát, de éjszakánként mintha meg akart volna bolondulni. Most már tudja, hogy van, akit az öngyilkosságba kerget ez az állapot. Közben lefogyott tizenkét kilót. Aztán egy reggel úgy döntött, vége, ennyi volt, muszáj segítséget kérnie, orvoshoz fordult.
A rendelőben készítettek egy EKG-t, és hívták a mentőt. A dunaújvárosi kórházban először tüdőembóliára gyanakodtak, de aztán a vizsgálatok folytatódtak és egy reggel megjelent egy fiatal orvos az ágyánál és bejelentette a lesújtó diagnózist: Istvánnak súlyos veseelégtelensége van. Jó kezekbe került, mert egy „kolléga”, Szabó Zoltán ultratriatlon futó lett az orvosa, akivel bőven volt miről beszélgetnie. A nem mindennapi doktor 2016-ban a világ talán legnehezebb ultrafutó versenyét, a görögországi Spartathlont is szép eredménnyel teljesítette.
Mi történhetett István veséjével? Most már késő ezen gondolkodni, de emlékszik néhány kemény megfázásra a futások során, nem állította őt meg az eső sem soha. De ez csak találgatás. Tény az, hogy hiába élt mindig sportosan – nem ivott, nem dohányzott, igyekezett az étrendjét is megválogatni –, egy idő után már nem esett neki jól a futás. A kialakult súlyos állapoton csak a vesedialízis segíthet, ami azt jelenti, hogy heti háromszor jön érte a betegszállító autó, viszik a kezelésre, ami négy órát jelent géphez kötve, aztán a csapat – mindenki sorstárs – indul haza. Lényegében az utazással együtt az egész napja elmegy ilyenkor a létfontosságú beavatkozásra. És bizony megnövekedtek a költségei, mert most kötik be nála a gázt, mert gyenge már ahhoz, hogy tüzelőt vágjon magának. A mester már megvan, egy régi osztálytárs, István várja tőle az árajánlatot. Gondot okoz számára az étkezés is, hiszen szigorú diétát kell tartania. Egy műtéti megoldás jelenthet számára szabadulást a heti három, utazással egybekötött kezeléstől, van egy módszer, amellyel saját maga elvégezheti a méregtelenítést. Aztán valahol, messze a távolban, homályosan ott van még a transzplantáció esélye…
István tehát lefogyva, gyengén, de legalább élve várja a telet. A férfi, aki egész életét mások segítésével, a gyerekek megörvendeztetésével és sportra, egészségre nevelésével töltötte, most támogatásra szorul. Eljött az idő, hogy visszaadjunk neki abból a sok jóból, amit másoknak, a vármegye közösségének nyújtott az elmúlt évtizedekben. Hogy vagy István, mit segíthetünk?