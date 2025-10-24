Idén nem megy sehová a Mikulás nagykövete

Kovács István egész életében fáradhatatlanul járta a vármegye – akkor még kommunistásan: megye – településeit, mindenhol segítve, bátorítva, mozgásra buzdítva a gyerekeket. Volt miről beszélnie, hiszen maratonfutóként sok különleges távot teljesített, elfutott a barcelonai olimpiára, aztán a „valódi” Mikuláshoz Lappföldre, de futott a pekingi ötkarikás játékokon is. Rendkívüli kalandjait szájtátva hallgatták a kisdiákok bármerre is járt, aztán a kezükbe nyomta a Kínából hazahozott olimpiai fáklyát. A vármegye közgyűlése által Terstyánszki Ödön Díjal elismert sportember megszervezte a Mikulásfutást, aztán, hogy tavasszal se maradjon program nélkül, Nyuszifutásra váltott. Soha nem feledkezett el a jótékonykodásról sem, évekig támogatott például egy azóta már egészségesen felnőtt, agydaganattal bajlódó kislányt a Délvidéken, Magyarkanizsán, de sok ajándékot kiosztott Erdélyben is.

Kovács István sokat fogyott, a veséje hagyta cserben

Forrás: feol.hu

Tavaly összefogott a Pákozdon logisztikai központot üzemeltető Baptista Szeretetszolgálattal és azokra a kelet-magyarországi és nógrádi falvakra utazott el, ahol a Felzárkózó Települések elnevezésű kormányprogramot úgynevezett Jelenlét Pontok létesítésével, remek hatékonysággal hajtják végre a szociális munkások. István nagyszerűen megértette magát a szegregátumokban, imádták a kis roma gyerekek. De aztán mintha elfáradt volna… Eleinte a korának tudta be a dolgot, hiszen már nem fiatal, decemberben lesz 67 éves, és már 27 éve volt a nagy finnországi futás is. Júniusban először az orra dugult be, nem kapott rajta levegőt, ezért súlyos allergiára gyanakodott.

Pihent, de nem javult az állapota, legutóbb már le kellett mondania egy berettyóújfalui programot, ahol ugyan nem gyerekek, hanem idősotthonban élő nyugdíjasok várták nagyon. Különösen az éjszakái lettek szörnyűek, fuldoklott, felriadt, a teste depressziós tüneteket produkált. Mint később kiderült, addigra már a szervezetében annyira felgyűlt a méreganyag, hogy megtámadta az idegrendszerét. Nappal még úgy-ahogy lefoglalta magát, de éjszakánként mintha meg akart volna bolondulni. Most már tudja, hogy van, akit az öngyilkosságba kerget ez az állapot. Közben lefogyott tizenkét kilót. Aztán egy reggel úgy döntött, vége, ennyi volt, muszáj segítséget kérnie, orvoshoz fordult.