Tájékoztat a Depónia

56 perce

Hulladékszállítás október 23-án? Így alakul Fejérben

Címkék#zárvatartás#Depónia#apropó

Az 1956-os forradalom évfordulója apropóján adott tájékoztatást a Depónia a hulladékszállításról, melyből kiderül az is, hogy az ügyfélszolgálatok és hulladékudvarok nyitva lesznek-e.

Feol.hu

Az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan a Depónia Nonprofit Kft. közzétette ünnepi tájékoztatását, amely szerint idén október 23-án, csütörtökön a lakossági hulladékszállítás a megszokott rend szerint történik. A szolgáltató arra kéri az ingatlantulajdonosokat, hogy edényeiket legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki, hogy a szállítás zavartalanul megvalósulhasson.

október 23
Így alakul a hulladékszállítás október 23-án.
Forrás: Feol archívum

Fontos tudnivaló ugyanakkor, hogy a személyes ügyfélszolgálatok, a Székesfehérvár–Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ és a hulladéklerakó nem fogad ügyfeleket október 23-án (csütörtökön) és 24-én (pénteken) sem, ezekben a napokban teljes zárvatartás lesz érvényben.

A hulladékudvarok szintén zárva lesznek október 23-án, ám október 24-én, pénteken már a megszokott nyitvatartás szerint várják a lakosokat, 8.00–12.00 és 12.30–15.30 között. Ez érinti többek között a budakeszi, Palotai úti, váralja sori, Csala–pénzverővölgyi, gárdonyi, móri és pilisvörösvári létesítményeket is. A Depónia hangsúlyozta: a többi napon a szolgáltatás és a nyitvatartás változatlan marad. 

 

