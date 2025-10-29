Depónia
Hulladékszállítás az ünnepek alatt
A Depónia Nonprofit Kft. arról tájékoztatta a lakosságot, hogy november 1-jén, szombaton nem végeznek hulladékszállítást, illetve személyes ügyfélszolgálataik, hulladékudvaraik, valamint a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ és Hulladéklerakó is zárva tart. A többi napon a megszokott rendben zajlik a hulladékszállítás és a telephelyek nyitvatartása is.
