Hulladékszállítás az ünnepek alatt

A Depónia Nonprofit Kft. arról tájékoztatta a lakosságot, hogy november 1-jén, szombaton nem végeznek hulladékszállítást, illetve személyes ügyfélszolgálataik, hulladékudvaraik, valamint a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ és Hulladéklerakó is zárva tart. A többi napon a megszokott rendben zajlik a hulladékszállítás és a telephelyek nyitvatartása is.