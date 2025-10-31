39 perce
Séta az emlékek között – a Hosszú temető titkai
A Szentháromság-temetőként is ismert hely nemcsak a város történelmének, hanem sok nevezetes család és alkotó életének is emléket állít. A Hosszú temető Székesfehérvár egyik legrégebbi és legkülönlegesebb sírkertje.
A Hosszú temető története egészen a 18. századig nyúlik vissza: már Mária Terézia idejében temetkezési hely volt, amikor még a város határán feküdt. A Palotai úti rész ma városi temetőként működik, ahol a történelem szó szerint kőbe van vésve. A bejáratnál álló, neoreneszánsz stílusú Szentháromság-kápolnát 1874-ben Hübner Nándor tervei alapján építették – az épület azóta is meghatározó dísze a sírkertnek.
A székesfehérvári temető sétányain haladva számos híres család és személyiség sírhelye fedezhető fel. Itt nyugszanak például Vörösmarty Mihály leszármazottai, Csók István festőművész rokonságának tagjai, valamint több városi polgárcsalád, akik Székesfehérvár múltját formálták. A sírkövek közt művészi kivitelű szobrok is feltűnnek – köztük a Klamartsik család megrendítően szép gyermekábrázolása és a Janny-Rezső család bronzszoborral díszített kriptája.
Érdekesség, hogy a temetőben régi temetői kőkerítések és urnafalak is megmaradtak, amelyek a 19. század végén és a 20. század elején voltak jellemzőek a városi sírkertben. Néhány sírbolt különleges történetet is őriz: a helyi legendák szerint egy-egy családi kriptát évszázadokon át csak a rokonok látogathattak, ami a múlt titokzatosságát idézi.
Hosszú temető hangulata!
A temető különleges hangulatát a fák árnyéka, a nyugalom és a csendes sétányok adják, ahol az ember érezheti a város történelmének súlyát. A Hosszú temető ma is működő sírkert, de egyben élő emlékhely – a fehérvári identitás és múlt csendes tanúja.
Halottak napi kisokos – ezekre érdemes figyelni
Hány évre váltható meg egy sírhely és mennyibe kerül?Mennyibe kerül egy sírhely?
Az árusítók készen állnak a halottak napjára – mutatjuk a kínálatot
Fejér megye temetői: tíz különleges hely, amit érdemes felkeresni Halottak napja előtt!