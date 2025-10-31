Séta az emlékek között – a Hosszú temető titkai

A Hosszú temető története egészen a 18. századig nyúlik vissza: már Mária Terézia idejében temetkezési hely volt, amikor még a város határán feküdt. A Palotai úti rész ma városi temetőként működik, ahol a történelem szó szerint kőbe van vésve. A bejáratnál álló, neoreneszánsz stílusú Szentháromság-kápolnát 1874-ben Hübner Nándor tervei alapján építették – az épület azóta is meghatározó dísze a sírkertnek.

Hosszú Temető csendes pillanata!

Fotó: FMH-archív/Fehér Gábor

A székesfehérvári temető sétányain haladva számos híres család és személyiség sírhelye fedezhető fel. Itt nyugszanak például Vörösmarty Mihály leszármazottai, Csók István festőművész rokonságának tagjai, valamint több városi polgárcsalád, akik Székesfehérvár múltját formálták. A sírkövek közt művészi kivitelű szobrok is feltűnnek – köztük a Klamartsik család megrendítően szép gyermekábrázolása és a Janny-Rezső család bronzszoborral díszített kriptája.

Fotó: FMH-archív/Fehér Gábor

Érdekesség, hogy a temetőben régi temetői kőkerítések és urnafalak is megmaradtak, amelyek a 19. század végén és a 20. század elején voltak jellemzőek a városi sírkertben. Néhány sírbolt különleges történetet is őriz: a helyi legendák szerint egy-egy családi kriptát évszázadokon át csak a rokonok látogathattak, ami a múlt titokzatosságát idézi.

Fotó: FMH-archív/Fehér Gábor

Hosszú temető hangulata!

A temető különleges hangulatát a fák árnyéka, a nyugalom és a csendes sétányok adják, ahol az ember érezheti a város történelmének súlyát. A Hosszú temető ma is működő sírkert, de egyben élő emlékhely – a fehérvári identitás és múlt csendes tanúja.