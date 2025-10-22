2 órája
Ne indulj el feleslegesen! Október 23-án több hely is zárva tart Fejérben – itt a lista
Október 23-a nemzeti ünnep Magyarországon, az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve. Emiatt országszerte, így Fejér megyében is több bolt és intézmény zárva tart, valamint a nyitvatartások is változnak. A hosszú hétvége miatt érdemes előre tervezni a bevásárlást és a programokat, hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés.
Néhány példa a sok közül: Székesfehérváron a városi uszoda és a városi piac október 23-án zárva lesz, de másnap, vagyis október 24-én, pénteken már ismét várják a látogatókat. A parkolási ügyfélszolgálat csütörtökön és pénteken sem fogad ügyfeleket, ahogyan a temetőüzemeltetés Béla úti irodája és az állategészségügyi telephely (Sárkeresztúri út, hrsz. 20407/2) sem. Jó hír viszont, hogy a Koronás Park és a Bregyó közi Ifjúsági- és Sportközpont minden nap nyitva lesz a hosszú hétvége idején, így a családok akár szabadtéri programot is tervezhetnek. Persze jó idő esetén.
A hosszú hétvége "menetrendje"
A városgondnokság honlapja szerint a zárva- és nyitvatartások az alábbiak szerint alakulnak:
Parkolási ügyfélszolgálat
- Október 23., csütörtök: ZÁRVA
- Október 24., péntek: ZÁRVA
Városi Uszoda
- Október 23., csütörtök: ZÁRVA
- Október 24., péntek: 05:30 - 21:00
- Október 25., szombat: 06:00 - 20:00
- Október 26., vasárnap: 07:00 - 20:00
Városi Piac
- Október 23., csütörtök: ZÁRVA
- Október 24., péntek: 05:00 - 17:00
- Október 25., szombat: 05:00 - 17:00
- Október 26., vasárnap: 05:00 - 17:00
Iparcikk Piac
- Október 25., szombat: 06:30 - 12:00
Koronás Park
- 08:00 - 18:00 óráig minden nap nyitva
Bregyó közi Ifjúsági- és Sportközpont
- 06:00 - 21:00 óráig minden nap nyitva
Temetők nyitvatartása
- Október 1-től - október 31-ig: 07:00 - 19:00
Temetőüzemeltetés, Béla úti iroda
- Október 23., csütörtök: ZÁRVA
- Október 24., péntek: ZÁRVA
Állategészségügyi telephely (Sárkeresztúri út, hrsz. 20407/2)
- Október 23., csütörtök: ZÁRVA
- Október 24., péntek: ZÁRVA
Vadvédelmi központ
- Állatfogadás: 8:00 - 18:00 óráig minden nap
- Ügyelet: 18:00 - 8:00 között az Alpha-Vet Állatkórház (8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.)
- Látogatói nyitvatartás:
- Október 23., csütörtök: 10:00 - 17:00
- Október 24., péntek: 10:00 - 17:00
- Október 25., szombat: 10:00 - 17:00
- Október 26., vasárnap: 10:00 - 17:00
