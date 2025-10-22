október 22., szerda

Hosszú hétvége Fejérben

2 órája

Ne indulj el feleslegesen! Október 23-án több hely is zárva tart Fejérben – itt a lista

Címkék#uszoda#Alpha-Vet Állatkórház#ügyfélszolgálat#Koronás Park#városgondnokság#ügyelet

Október 23-a nemzeti ünnep Magyarországon, az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve. Emiatt országszerte, így Fejér megyében is több bolt és intézmény zárva tart, valamint a nyitvatartások is változnak. A hosszú hétvége miatt érdemes előre tervezni a bevásárlást és a programokat, hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés.

Feol.hu

Néhány példa a sok közül: Székesfehérváron a városi uszoda és a városi piac október 23-án zárva lesz, de másnap, vagyis október 24-én, pénteken már ismét várják a látogatókat. A parkolási ügyfélszolgálat csütörtökön és pénteken sem fogad ügyfeleket, ahogyan a temetőüzemeltetés Béla úti irodája és az állategészségügyi telephely (Sárkeresztúri út, hrsz. 20407/2) sem. Jó hír viszont, hogy a Koronás Park és a Bregyó közi Ifjúsági- és Sportközpont minden nap nyitva lesz a hosszú hétvége idején, így a családok akár szabadtéri programot is tervezhetnek. Persze jó idő esetén.

A hosszú hétvége nagy kérdése: mi lesz nyitva, mi tart zárva?
A hosszú hétvége nagy kérdése: mi lesz nyitva, mi tart zárva?
Fotó: Fehér Gábor

A hosszú hétvége "menetrendje"

A városgondnokság honlapja szerint a zárva- és nyitvatartások az alábbiak szerint alakulnak:

Parkolási ügyfélszolgálat

  • Október 23., csütörtök: ZÁRVA
  • Október 24., péntek: ZÁRVA

Városi Uszoda

  • Október 23., csütörtök: ZÁRVA
  • Október 24., péntek: 05:30 - 21:00
  • Október 25., szombat: 06:00 - 20:00
  • Október 26., vasárnap: 07:00 - 20:00

Városi Piac

  • Október 23., csütörtök: ZÁRVA
  • Október 24., péntek: 05:00 - 17:00
  • Október 25., szombat: 05:00 - 17:00
  • Október 26., vasárnap: 05:00 - 17:00

Iparcikk Piac

  • Október 25., szombat: 06:30 - 12:00

Koronás Park

  • 08:00 - 18:00 óráig minden nap nyitva

Bregyó közi Ifjúsági- és Sportközpont

  • 06:00 - 21:00 óráig minden nap nyitva

Temetők nyitvatartása

  • Október 1-től - október 31-ig: 07:00 - 19:00

Temetőüzemeltetés, Béla úti iroda

  • Október 23., csütörtök: ZÁRVA
  • Október 24., péntek: ZÁRVA

Állategészségügyi telephely (Sárkeresztúri út, hrsz. 20407/2)

  • Október 23., csütörtök: ZÁRVA
  • Október 24., péntek: ZÁRVA

Vadvédelmi központ

  • Állatfogadás: 8:00 - 18:00 óráig minden nap
  • Ügyelet: 18:00 - 8:00 között az Alpha-Vet Állatkórház (8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.)
  • Látogatói nyitvatartás:
    • Október 23., csütörtök: 10:00 - 17:00
    • Október 24., péntek: 10:00 - 17:00
    • Október 25., szombat: 10:00 - 17:00
    • Október 26., vasárnap: 10:00 - 17:00

 

