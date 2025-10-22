Ne indulj el feleslegesen! Október 23-án több hely is zárva tart Fejérben – itt a lista

Néhány példa a sok közül: Székesfehérváron a városi uszoda és a városi piac október 23-án zárva lesz, de másnap, vagyis október 24-én, pénteken már ismét várják a látogatókat. A parkolási ügyfélszolgálat csütörtökön és pénteken sem fogad ügyfeleket, ahogyan a temetőüzemeltetés Béla úti irodája és az állategészségügyi telephely (Sárkeresztúri út, hrsz. 20407/2) sem. Jó hír viszont, hogy a Koronás Park és a Bregyó közi Ifjúsági- és Sportközpont minden nap nyitva lesz a hosszú hétvége idején, így a családok akár szabadtéri programot is tervezhetnek. Persze jó idő esetén.

A hosszú hétvége nagy kérdése: mi lesz nyitva, mi tart zárva?

Fotó: Fehér Gábor

A hosszú hétvége "menetrendje"

A városgondnokság honlapja szerint a zárva- és nyitvatartások az alábbiak szerint alakulnak:

Parkolási ügyfélszolgálat

Október 23., csütörtök: ZÁRVA

Október 24., péntek: ZÁRVA

Városi Uszoda

Október 23., csütörtök: ZÁRVA

Október 24., péntek: 05:30 - 21:00

Október 25., szombat: 06:00 - 20:00

Október 26., vasárnap: 07:00 - 20:00

Városi Piac

Október 23., csütörtök: ZÁRVA

Október 24., péntek: 05:00 - 17:00

Október 25., szombat: 05:00 - 17:00

Október 26., vasárnap: 05:00 - 17:00

Iparcikk Piac

Október 25., szombat: 06:30 - 12:00

Koronás Park

08:00 - 18:00 óráig minden nap nyitva

Bregyó közi Ifjúsági- és Sportközpont

06:00 - 21:00 óráig minden nap nyitva

Temetők nyitvatartása

Október 1-től - október 31-ig: 07:00 - 19:00

Temetőüzemeltetés, Béla úti iroda

Október 23., csütörtök: ZÁRVA

Október 24., péntek: ZÁRVA

Állategészségügyi telephely (Sárkeresztúri út, hrsz. 20407/2)

Október 23., csütörtök: ZÁRVA

Október 24., péntek: ZÁRVA

Vadvédelmi központ

Állatfogadás: 8:00 - 18:00 óráig minden nap

Ügyelet: 18:00 - 8:00 között az Alpha-Vet Állatkórház (8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.)

Látogatói nyitvatartás: Október 23., csütörtök: 10:00 - 17:00 Október 24., péntek: 10:00 - 17:00 Október 25., szombat: 10:00 - 17:00 Október 26., vasárnap: 10:00 - 17:00



