Szívvel és szakértelemmel a hospice ellátás világnapján

A mi kultúránk és életmódunk mellett nehezen elfogadott és feldolgozható a halál gondolata, a legtöbben nem tudnak mit kezdeni az elmúlás fenyegetésével. A legkegyetlenebb helyzet, ha gyermeket veszítünk el. Hazánkban évente több száz családban történik meg az, amitől minden szülő retteg: kiderül, hogy a gyermek betegsége nem gyógyítható, és a további kezelés csak még több szenvedést okoz. Ilyenkor azzal kell szembenézni, hogy a földi életnek rövid időn belül vége szakad. Nehéz ezt kimondani, felfogni még nehezebb. A hospice ellátásban dolgozó szakemberek tudják, hogy a szülők általában gyötrelmes lelki úton jutnak el a felismerésig: nem a lehetetlent kell megpróbálni, hanem a kialakult helyzettel kell szembenézni.

Szakértő, szeretetteljes gondoskodás veszi körül a kis betegeket

– A gyermekhospice és palliatív ellátás világnapján, minden év október második szombatján világszerte kalapot emelünk azokért a gyermekekért, családokért és szakemberekért, akik nap, mint nap megtapasztalják, milyen törékeny és mégis milyen végtelenül értékes az élet – mondja Benyó Gábor, a törökbálinti Tábitha-ház orvosigazgatója. – A hospice nem a halálról szól. A hospice az életről szól, arról, hogy az utolsó pillanatok is telhetnek szeretetben, nevetésben, méltóságban. A Tábitha-házban minden nap látjuk, hogy a szeretet ereje képes enyhíteni a fájdalmat, megnyugtatni a lelket, és békét adni az útra indulónak és az itt maradóknak egyaránt. Ez a nap arra emlékeztet minket, hogy a hospice ellátás minden gyermeknek jár. Ezért idén egész héten erre hívtuk fel a figyelmet: történeteken, gondolatokon, és a Tábitha csapat tagjain keresztül, akik nap, mint nap szívvel, szakértelemmel és emberséggel kísérik a családokat. Ma pedig, közösen, ismét kalapot emelünk – minden gyermekért, minden családért, minden pillanatért, amit megélni ajándék.

Ilyen lesz az új gyermekhospice ház

A 30 éve a Fejér vármegyei Velencén alapított Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő Tábitha Gyermekhospice Ház 2011-ben Törökbálinton nyitotta meg kapuit, az intézmény azóta ingyen támogatja a betegeket és családtagjaikat. Az alapítás óta eltelt évek során a házban ápoltak mintegy harmada onkológiai, kétharmada más betegségekben szenvedett. Tapasztalt, felkészült szakmai stáb dolgozik azért, hogy összehangolt csapatmunkával sokrétű ellátást nyújtson az életet veszélyeztető, azt rövidítő betegségekben szenvedő gyermekek részére. Az egész országból fogadják a kicsiket és soha nem utasítanak vissza senkit.