Horgászok számára épült csónakkikötő és csónakház

Jelentős fejlesztések zajlottak az elmúlt időszakban a Fehérvárcsurgói víztározó partján. Felépült az a horgászati célú csónakkikötő, amiben a jövő évtől már szabadon bérelhető csónakokat is igénybe tudnak venni a horgászok, hogy meg tudják fogni életük halát az óriásharcsák és nagy szemű pontyok birodalmában.

Fotó: Illusztráció: Palocsai Jenő

Megtisztíthatják a zsákmányt a horgászok

– Nem csak a kikötő lett új, van egy újabb fejlesztés amivel szeretnénk kedvezni a fehérvárcsurgói horgászoknak, ez pedig az új, több mint 104 négyzetméteres csónakház, ami azt a célt fogja szolgálni, hogy tárolni lehessen a csónakokat, illetve hogy legyen vízvételi lehetőség a halpucoláshoz, valamint hogy legyen áramvételi lehetőség a motorok töltéséhez – fogalmazott videójában a tavat üzemeltető HOFESZ képviselője.