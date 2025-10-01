október 1., szerda

Az óriásharcsák birodalma

1 órája

Horgászok számára épült csónakkikötő és csónakház

Megújult a fehérvárcsurgói csónakkikötő, ami mellé építettek egy 100 négyzetméteres csónakházat is. Jövő évtől már bérelhető csónakokkal is várják majd az érdeklődőket. A horgászok nem csak tárolhatják majd a csónakokat a kikötőben, de ivóvízhez és áramhoz is juthatnak majd.

Palocsai Jenő

Jelentős fejlesztések zajlottak az elmúlt időszakban a Fehérvárcsurgói víztározó partján. Felépült az a horgászati célú csónakkikötő, amiben a jövő évtől már szabadon bérelhető csónakokat is igénybe tudnak venni a horgászok, hogy meg tudják fogni életük halát az óriásharcsák és nagy szemű pontyok birodalmában.

Hamarosan bérelhetnek és tárolhatnak is csónakot a horgászok Fehérvárcsurgón, a víztározó kikötőjében
Fotó: Illusztráció: Palocsai Jenő

Megtisztíthatják a zsákmányt a horgászok

– Nem csak a kikötő lett új, van egy újabb fejlesztés amivel szeretnénk kedvezni a fehérvárcsurgói horgászoknak, ez pedig az új, több mint 104 négyzetméteres csónakház, ami azt a célt fogja szolgálni, hogy tárolni lehessen a csónakokat, illetve hogy legyen vízvételi lehetőség a halpucoláshoz, valamint hogy legyen áramvételi lehetőség a motorok töltéséhez – fogalmazott videójában a tavat üzemeltető HOFESZ képviselője.

 

