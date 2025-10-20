október 20., hétfő

Színes honvédelmi nap a fiataloknak

Bátrak Ligája: országos döntőbe jutottak a vasvárisok! (Galéria)

Célbalövés, kézigránát hajítás, ismerkedés a tűzoltóság eszközeivel és autójával, harcművészet, középkori és huszár hagyományőrzés, honvédelmi ismeretek, hazafiság: mindezek jegyében rendeztek nagyszerű honvédelmi napot pénteken Székesfehérváron, a Vasvári Pál Általános Iskolában. Az esemény apropóján azonban egy másik, örömteli hírről is volt alkalma beszámolnia Laczkó Gábor igazgatónak.

Tihanyi Tamás
A programok már reggel megkezdődtek és tartalmas elfoglaltságot biztosítottak az ifjú diákoknak, lányoknak és fiúknak, akikhez már nem először látogattak el a különböző színű egyenruhások. Van tehát már mire emlékezniük, van mire építeniük, ráadásul a Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola az eseményt megelőző napon, október 16-án, csütörtökön rangos oklevelet kapott Simicskó Istvántól, a Honvédelmi Sportszövetség irányítójától: az oktatási intézmény második helyen végzett a Hadapród Program részeként megszervezett Bátrak Ligája elnevezésű vetélkedősorozat legutóbbi állomásán, és ezzel jogot szerzett a rövidesen sorra kerülő döntőben való részvételre.

– Iskolánk már nagyon hosszú ideje kiemelten fontosnak tartja a honvédelmi nevelést – mondta a FEOL-nak büszkén Laczkó Gábor mesterpedagógus, igazgató. – A tevékenységünknek évek óta része a katonai hagyományőrzés, a gyerekek érdeklődésének felkeltése a jeles évfordulókon, a vetélkedők és kiállítások szervezése. Oktatási intézményünk 2021-ben kötött együttműködési megállapodást a Honvédelmi Sportszövetséggel, szeptember elsejétől pedig a Székesfehérvári Tankerületi Központ támogatásával részt veszünk a Honvédelmi Minisztérium Hadapród Programjában. Ez önmagában is nagyszerű eredmény és elismerés, hiszen ezt az ország több ezer iskolája közül csupán harminc mondhatja el magáról. Pénteki rendezvényünk, a honvédelmi nap ennek a sorozatnak az állomása volt. Az pedig, hogy nyolcfős csapatunk második helyen végzett a Bátrak Ligája vetélkedő szigetvári megmérettetésén, azt jelenti, hogy a vasvárisok országos döntőbe kerültek.  

