Arcanum

2 órája

Haláleset Pátkán: a család szerint gyilkosság történt

Címkék#ittas sofőr#múltidéző#holttest

Haláleset Pátkán, ittas sofőrök a megye más részein: ez történt 15 évvel ezelőtt.

Feol.hu

Holttestet találtak a rendőrök az egyik magánkézben lévő horgásztónál. Habár a rendőrség kizárta az idegenkezűséget, a család azt állítja, hogy gyilkosság történt – számoltunk be 15 éve a pátkai esetről.

holttest
Holttestet találtak Pátkán. Archív kép az újságból.
Fotó: FMH-archív

A holttestet a Béla úti köztemetőbe szállították

Mint azt megírtuk eltűnt egy pátkai fiatalember, akinek holttestét aztán az egyik magánkézben lévő, pátkai horgásztónál találták meg. A holttestet a helyszíni vizsgálat után a Béla úti köztemetőbe szállították. Elmondások szerint az áldozat gyógyszerfüggő volt és fogyasztott alkoholt is. 

A rendőrség szóvivője akkor elmondta lapunknak: az elsődleges orvosszakértői vizsgálat kizárta az idegenkezűséget. Az ügyet a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretei között vizsgálta. Azonban a felháborodott család nem hitt a vizsgálatnak, követelte, hogy találják meg szerettük gyilkosát.

Ittas lovaskocsist fogtak a rendőrök

Ugyancsak 2015-ben történt, hogy három esetben is ittas sofőrt fogtak a rendőrök: Dunaújvárosban, Sárszentmihályon és Bicskén. Dunaújvárosban autóvezetőt, Sárszentmihályon segédmotorkerékpárral közlekedőt, Bicskén pedig egy lovas fogatot hajtó férfit meszeltek le. Érdekesség, hogy hatóság közleménye szerint mind a hárman 36 évesek voltak. 

 

 

