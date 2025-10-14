Őszi haltelepítések a vármegye horgásztavainál

– Az összesítések alapján az elmúlt napokban összesen közel háromszáz mázsa horogérett piaci pontyot telepítettünk a HOFESZ vizeibe – tájékoztatta a FEOL-t Urfi Tamás, a szervezet ügyvezetője. Kérésünkre a mennyiségekről is beszámolt. Székesfehérváron, a palotavárosi Felső-tóba 2500, az Alsó-tóba 2000, a Sárszentmihályi- víztározóba 7000, a móri Petőfi Horgász Egyesülethez, a Twister Sporthorgász Egyesülethez, a fehérvári Széchenyi István Horgász Egyesülethez és Tácra 1000-1000, Bakonycsernyére 1600, a Hajnal-tóba, Polgárdira és Soponyára 500-500 kilogramm mennyiségű halat juttattak minden bizonnyal a horgászok legnagyobb örömére.

Jelentős mennyiségű halat juttattak a palotavárosi tavakba is

Forrás: HOFESZ

A szakember hozzátette: ezzel a táci tavat hétfőn lehalászták, majd Kajászón folytatják a munkát. Onnan a jövő hét első napján 70 mázsa pontyot visznek majd a Fehérvárcsurgói-víztározóba, 19 mázsát a Hajnal-tóba, körülbelül 70-100 mázsát pedig a Duna Fejér vármegyei szakaszán helyeznek el.

A Velencei-tó vizének kétharmada hiányzik, a telepítés kockázatos lenne

Forrás: feol.hu

A Velencei-tónál információink szerint – bár végső döntés erről még nincs –, az esetleges halpusztulás kockázata miatt kevés az esély az őszi telepítésre, hiszen a vízszint jelenleg 66 centiméteres, a vízkészlet kétharmada hiányzik. Amíg a korábbi évtizedekben 35-60 centis „vízjátékot” tapasztaltak, idén ez körülbelül 60 centiméteres volt. Csak tartós esőzés javíthat a helyzeten, ugyanis a talaj annyira kiszáradt, hogy amíg az nem telítődik, a kisebb mennyiségű csapadéknak a tónál egyelőre nem sok eredménye lehet.