A Velencei-tónál várnak, nagy lenne a kockázat

1 órája

Őszi haltelepítések a vármegye horgásztavainál

Címkék#Petőfi Horgász Egyesület#HOFESZ#Alsó-tó#Twister Sporthorgász Egyesület#ponty#Sárszentmihályi-víztározó

Október első napjaiban kezdődött meg a Horgász Egyesületek Fejér Vármegyei Szövetségének táci haltermelő egységében az őszi lehalászás, amely alapját és lehetőségét adta a folyamatos telepítéseknek. Az általuk kezelt és a kötelékükhöz tartozó tagegyesületekhez így a közelmúltban két kilogrammos átlagsúlyú, saját keltetésű és nevelésű pontyok érkeztek nagy mennyiségben. A Velencei-tónál más a helyzet.  

Tihanyi Tamás
Őszi haltelepítések a vármegye horgásztavainál

Tegnapra sikerült lehalászni a táci tavat, a pontyok a vármegyei horgásztavakba és az egyesületekhez kerültek

Forrás: HOFESZ

– Az összesítések alapján az elmúlt napokban összesen közel háromszáz mázsa horogérett piaci pontyot telepítettünk a HOFESZ vizeibe – tájékoztatta a FEOL-t Urfi Tamás, a szervezet ügyvezetője. Kérésünkre a mennyiségekről is beszámolt. Székesfehérváron, a palotavárosi Felső-tóba 2500, az Alsó-tóba 2000, a Sárszentmihályi- víztározóba 7000, a móri Petőfi Horgász Egyesülethez, a Twister Sporthorgász Egyesülethez, a fehérvári Széchenyi István Horgász Egyesülethez és Tácra 1000-1000, Bakonycsernyére 1600, a Hajnal-tóba, Polgárdira és Soponyára 500-500 kilogramm mennyiségű halat juttattak minden bizonnyal a horgászok legnagyobb örömére. 

hofesz
Jelentős mennyiségű halat juttattak a palotavárosi tavakba is
Forrás: HOFESZ

A szakember hozzátette: ezzel a táci tavat hétfőn lehalászták, majd Kajászón folytatják a munkát. Onnan a jövő hét első napján 70 mázsa pontyot visznek majd a Fehérvárcsurgói-víztározóba, 19 mázsát a Hajnal-tóba, körülbelül 70-100 mázsát pedig a Duna Fejér vármegyei szakaszán helyeznek el.    

A Velencei-tó vizének kétharmada hiányzik, a telepítés kockázatos lenne
Forrás: feol.hu

A Velencei-tónál információink szerint – bár végső döntés erről még nincs –, az esetleges halpusztulás kockázata miatt kevés az esély az őszi telepítésre, hiszen a vízszint jelenleg 66 centiméteres, a vízkészlet kétharmada hiányzik. Amíg a korábbi évtizedekben 35-60 centis „vízjátékot” tapasztaltak, idén ez körülbelül 60 centiméteres volt. Csak tartós esőzés javíthat a helyzeten, ugyanis a talaj annyira kiszáradt, hogy amíg az nem telítődik, a kisebb mennyiségű csapadéknak a tónál egyelőre nem sok eredménye lehet.   

 

