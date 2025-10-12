Híd mesterség és művészet között: fazekas szakmai nap Székesfehérváron

A nap fókuszában a gyakorlati bemutatók álltak: Kodolányi Bori és Tóth Gergely kéz a kézben mutatták be a metszés, írókázás és virágmetszés időtálló technikáit. A résztvevők azonban nem csak megfigyelők lehettek, de alkotótársak is, s közben élő hagyományként tapasztalhatták meg a kézzel formált mesterség mélységét és szépségét.