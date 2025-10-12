október 12., vasárnap

Alkotás

1 órája

Híd mesterség és művészet között: fazekas szakmai nap Székesfehérváron

Szakmai napra gyűltek össze szombaton a fazekasok és keramikusok Székesfehérváron, a Fehérvári Kézművesek Egyesülete alkotóházában. A rendezvényen ősi díszítéstechnikák, módszertani bemutatók és szakmai előadások teremtettek párbeszédet hagyomány és modern kézművesség között.

Híd mesterség és művészet között: fazekas szakmai nap Székesfehérváron

Fotó: NAGY NORBERT

A Híd a fazekasság és keramikusság között című szakmai napon október 11-én a Rác utcai alkotóház adott otthont a kézművesség iránt elkötelezett mesterek és érdeklődők találkozójának. Cs. Angyal Zsuzsanna előadásával indult a program, amely a két rokon mesterség közötti definíciós határokat, hasonlóságokat és eltérő szemléleteket tárta fel.

Fazekas szakmai nap Székesfehérváron

Fotók: Nagy Norbert / FMH

A nap fókuszában a gyakorlati bemutatók álltak: Kodolányi Bori és Tóth Gergely kéz a kézben mutatták be a metszés, írókázás és virágmetszés időtálló technikáit. A résztvevők azonban nem csak megfigyelők lehettek, de alkotótársak is, s közben élő hagyományként tapasztalhatták meg a kézzel formált mesterség mélységét és szépségét. 

 

