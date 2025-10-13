Változik a háziorvosi rendelés: fontos információ a lakosságnak

A helyi háziorvosi rendelés időpontjai a következőképpen alakulnak a hét folyamán Nagylók településen: hétfőn 11:00 és 12:30 között, kedden, szerdán és csütörtökön 16:30 és 18:00 óra között, pénteken pedig 10:00 és 11:30 óra között várják a betegeket. A változás oka a rendelő működésével és a személyi beosztással kapcsolatos átmeneti módosítás.

Váétozik a háziorvosi rendelés menetrendje a településen! Fotó: Illusztráció: Pexels

Háziorvosi rendelés változása!

Az egészségügyi szolgáltató arra kéri a pácienseket, hogy a változott időpontokhoz igazítsák a rendelésre érkezésüket, és amennyiben lehetséges, előre jelezzék a várható látogatást. A pontos és gördülékeny ellátás érdekében javasolt a telefonos előjegyzés igénybevétele, valamint a sürgős esetekben az ügyeleti ellátás felkeresése. A lakosság türelmét és megértését kéri az intézmény, hangsúlyozva, hogy a változás átmeneti, és a háziorvosi szolgáltatás továbbra is mindenki számára elérhető marad. Az ilyen információk folyamatos figyelemmel kísérése segíti, hogy a betegek a lehető legkényelmesebben és biztonságosan vehessék igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.