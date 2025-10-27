Őszintén vallott Becca: klippremier, szerelem és a TV2 műsor főcímdala (videó, galéria)

​Bevallotta azt is, hogy már tudatosan keveset jár mostanában emberek közé, inkább természetbe, de online rengeteg szeretetet kap. Hálás minden kommentért, üzenetért – érzi, hogy sokaknak hiányzott ez a fajta pozitív, mesés energia a képernyőről.

Néha tényleg úgy érzem, korszakalkotó, amit mi ketten képviselünk férjemmel a műsorban.­

Már az első másodpercektől érezni lehetett a vibrálást Rebeka és Zsolt között.

Zsoltról és a szerelemről

A szerelem számomra már nem kívülről fakad, hanem belülről

– folytatta Becca. Szerinte, aki igazán hozzád tartozik, mellette nem félsz önmagad lenni. Megmutathatod neki az árnyékos oldalad is, és beengedheted a fényedbe. Hogy Zsolti ilyen ember-e? Ezt most még nem árulhatja el – a műsor végén azonban minden kiderül.

​Házasság első látásra főcímdala

​Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a TV2 műsorának – bár ez már a harmadik évada, de még nincs főcímdala – gondolkozott-e ezen, amire sejtelmes választ adott:

Felmerült bennem, hogy írjak egy dalt A házasság első látásra ihletésére… talán főcímdal is lehetne belőle. Egyelőre csak annyit mondhatok, hogy már nem csak gondolati szinten van ez a projekt!

– tette hozzá mosolyogva.