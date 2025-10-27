október 27., hétfő

FEOL-Exkluzív interjú

1 órája

Őszintén vallott Becca: klippremier, szerelem és a TV2 műsor főcímdala (videó, galéria)

A párkereső-reality sztárja elképesztő dolgokról rántotta le a leplet. A Házasság első látásra énekesnőjének 17 órakor debütál ugyanis az új dala. Mindemellett a TV2 műsorról, a szerelemről és egy esetleges Házasság első látásra főcímdalról is vallott.

Feol.hu
A Szex és New York ikonikus helyén forgatott Becca!

Fotó: Jose J. Can

​A ma délután öt órakor debütáló „Nagy falat” című dal különleges helyet foglal el a gyönyörű énekesnő szívében, akit egy csapásra megismert az ország a nagy népszerűségnek örvendő Házasság első látásra című TV2 műsor által. A Fejér vármegyéhez is sok szállal kötődő feleség a rá jellemző őszinteséggel vallott a FEOL-nak és üzent a rajongóknak is.

A TV2 műsor sztárja az új daláról, a szerelemről és egy esetleges Házasság első látásra főcímdalról is vallott a FEOL-nak.
Megszólalt a Házasság első látásra sztárja: Már nem csak férfiak fordulnak utána az utcán!
Fotó: Jose J. Can

 

Általában, mire egy dal eljut a premierig, annyira sokszor hallgatom vissza, hogy utána már ritkán veszem elő a saját lejátszási listámon. De ezzel most másképp van. Ma reggel is meghallgattam, és már nem azért, hogy javítanék-e még rajta valamit, hanem egyszerűen azért, mert szeretem — mert feltölt, mert energiát ad. Ez a dal számomra egy nagyon vegyes érzelmi világot hordoz, mégis ott van benne az energia pulzálása, az élet lendülete. Nem szeretném lelőni a poént, inkább azt kérem: hallgassátok meg, és döntsétek el ti, nektek mit üzen!

(Galéria a képre kattintva!)

Becca legújabb dala - werkfotók

Fotók: Jose J. Can

Klipforgatás: A Házasság első látásra felesége New Yorkban

​Akárhányszor megérkezik New Yorkba, valami elképesztő energia kapja el — mintha minden lehetséges lenne.

Amikor megvettem a repülőjegyem, még sem operatőröm, sem konkrét koncepcióm nem volt, csak egy nagyon erős érzés bennem: ezt ott kell megcsinálnom. És így is lett. Amerikában az emberek sokkal elfogadóbbak, szabadabbak a stílusban, megjelenésben — soha nem érzem azt, hogy kilógnék a sorból. Az énekesi pályámon is ez a célom: a dalaim gyógyítsanak, felszabadítsanak, és erőt adjanak azoknak, akik hallgatják. A videóban van egy ikonikus helyszín is – a Szex és New York híres lépcsője, ahol Sarah Jessica Parker karaktere lakott. Anyukám hatalmas rajongója volt a sorozatnak, és kislányként én is sok emléket kötök hozzá. Amikor nehezebb időszakom van, gyakran újranézem az elejétől a végéig – valahogy így gyógyítom meg magam.

​A házasságról és az elmúlt hónapokról

Nagyon jól vagyok mostanában. Kicsit olyan érzés kap el minden nap, amikor látom magam a tévében, hogy van ott egy énem, aki 19:45-től dolgozik, és vagyok én a jelenlegi időzónában, aki pedig ennek a nőnek a keze alá dolgozik a social médiában és egyéb megkeresésekben. Érdekes érzés visszanézni magam a műsorban – látni azt a nőt, aki fél évvel ezelőtt voltam. Két hete fut a Házasság első látásra, és természetesen minden részt figyelemmel kísérek. Rájöttem, hogy a házasság mellett ez egy hatalmas önismereti út is: kapsz egy társat, aki tükröt tart, és segít jobban megérteni saját magad.

 – osztotta meg örömmel, hozzátéve, már sokan megismerik az utcán is. Viccesen hozzátette: már nemcsak a férfiak, hanem a nők is utána fordulnak.

​Bevallotta azt is, hogy már tudatosan keveset jár mostanában emberek közé, inkább természetbe, de online rengeteg szeretetet kap. Hálás minden kommentért, üzenetért – érzi, hogy sokaknak hiányzott ez a fajta pozitív, mesés energia a képernyőről. 

Néha tényleg úgy érzem, korszakalkotó, amit mi ketten képviselünk férjemmel a műsorban.­

Már az első másodpercektől érezni lehetett a vibrálást Rebeka és Zsolt között. 
Fotó: TV2

Zsoltról és a szerelemről

A szerelem számomra már nem kívülről fakad, hanem belülről

 – folytatta Becca. Szerinte, aki igazán hozzád tartozik, mellette nem félsz önmagad lenni. Megmutathatod neki az árnyékos oldalad is, és beengedheted a fényedbe. Hogy Zsolti ilyen ember-e? Ezt most még nem árulhatja el – a műsor végén azonban minden kiderül.

​Házasság első látásra főcímdala

​Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a TV2 műsorának – bár ez már a harmadik évada, de még nincs főcímdala – gondolkozott-e ezen, amire sejtelmes választ adott:

Felmerült bennem, hogy írjak egy dalt A házasság első látásra ihletésére… talán főcímdal is lehetne belőle. Egyelőre csak annyit mondhatok, hogy már nem csak gondolati szinten van ez a projekt!

 – tette hozzá mosolyogva.

A Házasság első látásra minden hétköznap 19:45-kor látható a TV2 műsorán. A részeket a TV2 play-en tudják visszanézni.

FRISSÍTÉS: 17 ÓRAKOR MEGJELENT A KLIPP, ÍME:

