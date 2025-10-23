október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

22°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Házasság első látásra

39 perce

Házasság első látásra: tovább forrnak az indulatok Miló Viki és Attila között

Címkék#konfliktus#Házasság első látásra#Miló Viki

Nem telt konfliktusok nélkül a Házasság első látásra című műsor szerda este vetített epizódja sem. Összefoglaltuk a legfontosabb történéseket!

Feol.hu

A szerda esti adásban új párként csatlakozott a már meglévők mellé a Házasság első látásra korábbi évadaiból ismert Laci, aki Zavirával állt az oltár elé. Esküvőjük után nem sokkal pedig már az első közös programjukon is részt vettek, mely során ellátogattak megyénk egy kis ékszerdobozba, az Alcsúti arborétumba, ahol Zavira megosztotta szenvedélyét, mely egyben munkája is Lacival. Az újdonsült feleség festőművészként tölti a napjait, aminek Laci szemmel láthatóan nagyon örült, sőt már egy újabb közös programot is kilátásba helyeztek.

Házasság első látásra
Házasság első látásra: továbbra sincs béke a páros között!
Forrás: TV2

A Házasság első látásra 3 évadban sincs egyszerű dolga a szakértőknek

Eközben Miló Viki és Attila között tovább forrtak az indulatok. A páros nem igazán beszéli a közös nyelvet, ami a kettejük kommunikációját illeti, így abban maradtak, hogy a mostaninál is jobban leredukálják az együtt töltött időt.

Rebeka és Zsolti továbbra is harmóniában tölti a napjaikat, míg Réka és Ricsi között ugyancsak egy kisebb nézeteltérés keletkezett.

A szerdai adás végül Annával és Petivel ért véget, akiknek ugyan jól indult az együtt töltött idő, de aztán kettejük között is egy kisebb konfliktus kerekedett, mert Peti szeretne már több intimitást a kapcsolatukba, míg Anna ezt korainak találta.

Ne feledjék a TV2 október 23-án 18 óra 55 perctől a megszokott egy helyett két epizóddal érkezik a realityból!


 

Google News A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu