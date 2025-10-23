Házasság első látásra: tovább forrnak az indulatok Miló Viki és Attila között

A szerda esti adásban új párként csatlakozott a már meglévők mellé a Házasság első látásra korábbi évadaiból ismert Laci, aki Zavirával állt az oltár elé. Esküvőjük után nem sokkal pedig már az első közös programjukon is részt vettek, mely során ellátogattak megyénk egy kis ékszerdobozba, az Alcsúti arborétumba, ahol Zavira megosztotta szenvedélyét, mely egyben munkája is Lacival. Az újdonsült feleség festőművészként tölti a napjait, aminek Laci szemmel láthatóan nagyon örült, sőt már egy újabb közös programot is kilátásba helyeztek.

Házasság első látásra: továbbra sincs béke a páros között!

Forrás: TV2

A Házasság első látásra 3 évadban sincs egyszerű dolga a szakértőknek

Eközben Miló Viki és Attila között tovább forrtak az indulatok. A páros nem igazán beszéli a közös nyelvet, ami a kettejük kommunikációját illeti, így abban maradtak, hogy a mostaninál is jobban leredukálják az együtt töltött időt.

Rebeka és Zsolti továbbra is harmóniában tölti a napjaikat, míg Réka és Ricsi között ugyancsak egy kisebb nézeteltérés keletkezett.

A szerdai adás végül Annával és Petivel ért véget, akiknek ugyan jól indult az együtt töltött idő, de aztán kettejük között is egy kisebb konfliktus kerekedett, mert Peti szeretne már több intimitást a kapcsolatukba, míg Anna ezt korainak találta.

