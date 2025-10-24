Lenyűgöző átalakuláson esett át a Házasság első látásra szereplője

Egy évtizeddel tűnik fiatalabbnak a kezelés után HEL Rita, de ennek ellenére nem kell komolyabb plasztikai beavatkozásra gondolni. A csodaszer, amellyel a jelentős változás történt Rita arcán az a hialuronsav. Ezt főként az állívébe és az állcsúcsába töltötték bele elérve ezzel, hogy ’megemelkedjen’ az arca. De a hialuronsavas töltést megelőzte még gy ránctalanító botox, ami frissebb, fiatalosabb megjelenést adott az amúgy is szép hölgynek. Mindezek egyébként, ahogy a szépészeti klinika is írja, egy fiatalító kezeléssorozat részei. Képen mutatjuk a Házasság első látásra szereplőjének előtte-utána megjelenését.

Mintha egy évtizeddel lenne fiatalabb a kezelés után a Házasság első látásra Ritája.

Forrás: Dr. Goodwin Szépség és Egészség Központ

Videón mutatjuk a Házasság első látásra 3 évad szereplőjének átalakulását: