október 24., péntek

Salamon névnap

13°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szépészet

2 órája

Lenyűgöző átalakuláson esett át a Házasság első látásra szereplője

Címkék#Házasság első látásra#szépészeti beavatkozás#hialuronsav

Szembeötlő a változás azon a videón, amelyet egy szépészeti klinika osztott meg közösségi oldalán a Házasság első látásra című műsorban szereplő Ritáról.

Feol.hu

Egy évtizeddel tűnik fiatalabbnak a kezelés után HEL Rita, de ennek ellenére nem kell komolyabb plasztikai beavatkozásra gondolni. A csodaszer, amellyel a jelentős változás történt Rita arcán az a hialuronsav. Ezt főként az állívébe és az állcsúcsába töltötték bele elérve ezzel, hogy ’megemelkedjen’ az arca. De a hialuronsavas töltést megelőzte még gy ránctalanító botox, ami frissebb, fiatalosabb megjelenést adott az amúgy is szép hölgynek. Mindezek egyébként, ahogy a szépészeti klinika is írja, egy fiatalító kezeléssorozat részei. Képen mutatjuk a Házasság első látásra szereplőjének előtte-utána megjelenését.

Házasság első látásra
Mintha egy évtizeddel lenne fiatalabb a kezelés után a Házasság első látásra Ritája.
Forrás: Dr. Goodwin Szépség és Egészség Központ

Videón mutatjuk a Házasság első látásra 3 évad szereplőjének átalakulását:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu