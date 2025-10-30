október 30., csütörtök

Szerencsejáték

1 órája

Kihúzták a Hatoslottó csütörtöki nyerőszámait - volt miért izgulni!

Mutatjuk a csütörtök legfontosabb számait. Október 30-án ismét sorsoltak a Hatoslottón.

Feol.hu

A Hatoslottó vasárnapi sorsolása ismét izgalmas pillanatokat hozott a szerencsejáték rajongóinak, hiszen elvitték a főnyereményt, így csütörtökön joggal bízhattak a játékosok az újabb szerencsés fordulatban.

Nyereményeső Magyarország egyik legkedveltebb Szerencsejátékán. Íme a Hatoslottó nyerőszámai.
Íme, a nyerő hatos: mutatjuk a Hatoslottó 44. heti csütörtöki nyerőszámai.
Fotó: Illusztráció/MW


A Hatoslottó 44. hét csütörtöki nyerőszámai

Nyerőszámok: 19, 21, 22, 25, 26, 45

Nyeremények:

6 találat: nem volt
5 találat:  6 db -  1 157 200  forint
4 találat: 627 db -  11 075 forint
3 találat: 12791 db - 3300 forint

További részletek a Szerencsejáték zrt. oldalán!
 

 

