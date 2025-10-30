Szerencsejáték
1 órája
Kihúzták a Hatoslottó csütörtöki nyerőszámait - volt miért izgulni!
Mutatjuk a csütörtök legfontosabb számait. Október 30-án ismét sorsoltak a Hatoslottón.
A Hatoslottó vasárnapi sorsolása ismét izgalmas pillanatokat hozott a szerencsejáték rajongóinak, hiszen elvitték a főnyereményt, így csütörtökön joggal bízhattak a játékosok az újabb szerencsés fordulatban.
A Hatoslottó 44. hét csütörtöki nyerőszámai
Nyerőszámok: 19, 21, 22, 25, 26, 45
Nyeremények:
6 találat: nem volt
5 találat: 6 db - 1 157 200 forint
4 találat: 627 db - 11 075 forint
3 találat: 12791 db - 3300 forint
További részletek a Szerencsejáték zrt. oldalán!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre