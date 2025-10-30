Kihúzták a Hatoslottó csütörtöki nyerőszámait - volt miért izgulni!

A Hatoslottó vasárnapi sorsolása ismét izgalmas pillanatokat hozott a szerencsejáték rajongóinak, hiszen elvitték a főnyereményt, így csütörtökön joggal bízhattak a játékosok az újabb szerencsés fordulatban.

Íme, a nyerő hatos: mutatjuk a Hatoslottó 44. heti csütörtöki nyerőszámai.

Fotó: Illusztráció/MW



A Hatoslottó 44. hét csütörtöki nyerőszámai

Nyerőszámok: 19, 21, 22, 25, 26, 45

Nyeremények:

6 találat: nem volt

5 találat: 6 db - 1 157 200 forint

4 találat: 627 db - 11 075 forint

3 találat: 12791 db - 3300 forint

További részletek a Szerencsejáték zrt. oldalán!

