Elvitték a Hatoslottó főnyereményét − valaki ma több mint 900 millió forintot nyert!

Múlthét szerdán elvitték a Skandináv lottó több mint 143 millió forintos főnyereményét, ám azóta sem a csütörtöki Hatoslottón, sem a szombati Ötöslottón nem volt telitalálatos szelvény. Most viszont valaki ismét hatalmas összeggel gazdagodott! A Hatoslottó vasárnapi sorsolását a Duna TV ismét élőben közvetítette, több mint 900 millió forint volt a tét.

Kihúzták a Hatoslottó 43. heti, vasárnapi nyerőszámait is.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Hatoslottó 43. hét vasárnapi nyerőszámai

Nyerőszámok: 2, 8, 27, 34, 41, 43

Nyeremények

6 találat: 1 db - 911 803 505 forint

5 találat: 16 db - 688 990 forint

4 találat: 1137 db - 9695 forint

3 találat: 21 171 db - 3170 forint

További információ a Szerencsejáték oldalán.

