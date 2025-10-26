október 26., vasárnap

Dömötör névnap

2 órája

Elvitték a Hatoslottó főnyereményét − valaki ma több mint 900 millió forintot nyert!

Címkék#Hatoslottó#Duna TV#Magyarország#sorsolás#főnyeremény#szerencsejáték

Mutatjuk a hét legfontosabb számait, ugyanis a legtöbbet vasárnap kaszálhattak a játékosok. A hatoslottó vasárnapi sorsolása ismét izgalmas pillanatokat hozott a szerencsejáték rajongóinak, hiszen a főnyeremény nem kevesebb, mint 730 millió forinttal kecsegtetett.

Feol.hu

Múlthét szerdán elvitték a Skandináv lottó több mint 143 millió forintos főnyereményét, ám azóta sem a csütörtöki Hatoslottón, sem a szombati Ötöslottón nem volt telitalálatos szelvény. Most viszont valaki ismét hatalmas összeggel gazdagodott! A Hatoslottó vasárnapi sorsolását a Duna TV ismét élőben közvetítette, több mint 900 millió forint volt a tét. 

Kihúzták a Hatoslottó 42. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a főnyereményt?!
Kihúzták a Hatoslottó 43. heti, vasárnapi nyerőszámait is. 
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Hatoslottó 43. hét vasárnapi nyerőszámai

Nyerőszámok: 2, 8, 27, 34, 41, 43

Nyeremények

6 találat: 1 db - 911 803 505 forint
5 találat:  16 db -  688 990 forint
4 találat: 1137 db -  9695 forint
3 találat: 21 171 db - 3170 forint

További információ a Szerencsejáték oldalán.
 

 

