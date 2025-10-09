október 9., csütörtök

Szerencsejáték

44 perce

Félmilliárdot lehetett nyerni ezzel a hat lottószámmal

Címkék#Duna Tv#csütörtök#nyerőszámok#sorsolás#Skandináv lottó#főnyeremény#szerencsejáték#hatoslottó

Kisorsolták a legfrissebb nyerőszámokat! 475 millió forint volt a tét a Hatoslottó október 9-i húzásán.

Feol.hu

Mára mindenkinek természetessé vált a Hatoslottó új játékrendje: szeptember óta heti két alkalommal, csütörtökön és vasárnap is sorsolnak. Ennek okán október 9-én ismét volt min izgulniuk a szerencsejáték kedvelőinek. Szerdán nem vitték el a Skandináv Lottó főnyeremény, ám csütörtökön sokan abban reménykedtek, ők lesznek Magyarország következő multimilliomosai. A tét közel félmilliárd, azaz 475 millió forint volt a sorsoláson, amelyet a Duna Tv ezúttal is élőben közvetített. A sorsoláson Zsiros Anna, professzionális modell segédkezett.

Dobpergés! Most húzták a Hatoslottó 500 milliót érő nyerőszámait az október 9-i sorsoláson. Mutatjuk, kinek volt szerencséje!
Dobpergés! Most húzták a Hatoslottó 500 milliót érő nyerőszámait.
Fotó: Shutterstock

A Hatoslottó 41. hét csütörtöki nyerőszámai

Nyerőszámok: 6, 10, 11, 38, 39, 44, 

Nyeremények
6 találat: nem volt
5 találat: 13 db - 620.025 forint
4 találat: 791 db - 10.190 forint
3 találat: 15.629 db - 3135 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán. 

Ne feledjék; a Szerencse Koncert folytatódik: október 11-én Székesfehérváron, október 12-én Dunaújvárosban bulizhatnak a Fejér vármegyeiek. Az R-Go és az Edda is érkezik!

 

