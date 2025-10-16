Hatoslottó: itt vannak a csütörtöki nyerőszámok

Miután szerdán elvitték a Skandináv lottó 143 milliós álomnyereményét, a Hatoslottó következett. Már hét sorsolás óta halmozódott az összeg, így a főnyeremény már jóval meghaladta a félmilliárd forintot a Kenyér Világnapján. A Duna TV a 42. hét első Hatoslottó sorsolását ezúttal is élőben közvetítette. A húzásnál Zsiros Anna, professzionális modell segédkezett.

Íme, a nyerő hatos: mutatjuk a Hatoslottó 42. hét csütörtöki nyerőszámait.

Fotó: Shutterstock

A Hatoslottó 42. hét csütörtöki nyerőszámai

Nyerőszámok: 6, 12, 33, 35, 37, 40

Nyeremények

6 találat: nem volt

5 találat: 19 db - 423.810 forint

4 találat: 1112 db - 7240 forint

3 találat: 15.867 db - 3085 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

A vasárnapi sorsolás várható nyereménye 730 millió forint.