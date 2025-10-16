1 órája
Hatoslottó: itt vannak a csütörtöki nyerőszámok
Kihúzták a szerencsés számokat. A Hatoslottó október 16-i sorsolásán ezek a nyerőszámok: 650 millió volt a tét.
Miután szerdán elvitték a Skandináv lottó 143 milliós álomnyereményét, a Hatoslottó következett. Már hét sorsolás óta halmozódott az összeg, így a főnyeremény már jóval meghaladta a félmilliárd forintot a Kenyér Világnapján. A Duna TV a 42. hét első Hatoslottó sorsolását ezúttal is élőben közvetítette. A húzásnál Zsiros Anna, professzionális modell segédkezett.
A Hatoslottó 42. hét csütörtöki nyerőszámai
Nyerőszámok: 6, 12, 33, 35, 37, 40
Nyeremények
6 találat: nem volt
5 találat: 19 db - 423.810 forint
4 találat: 1112 db - 7240 forint
3 találat: 15.867 db - 3085 forint
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.
A vasárnapi sorsolás várható nyereménye 730 millió forint.