Kihúzták a félmilliárdos lottószámokat: Nézze meg, megvan-e a hat találata!

A Hatoslottó volt a hét sztárja, ugyanis a Szerencsejátékok közül itt lehetett a legtöbbet nyerni egy telitalálatos szelvénnyel. A tét, 555 millió forint volt, azaz több mint félmilliárd üthette a markát annak, aki mind a hat kihúzott számot eltalálja. Mutatjuk, kinek volt malaca, sőt, még egy jó hírt is mondunk október 12-re!

Elő a szelvényekkel, mutatjuk a Hatoslottó legfrissebb nyerőszámait.

Fotó: MTI

A 41. héten tartott második, vasárnapi Hatoslottó sorsolás nyerőszámai:

Nyerőszámok: 6, 7, 8, 23, 24, 32

Nyeremények

6 találat: 0 db

5 találat: 29 db - 395 910 forint

4 találat: 1 271 db - 9 035 forint

3 találat: 24 839 db - 2 810 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

Legközelebb október 16-án (csütörtök) lesz sorsolás, érdemes akkor is játszani!