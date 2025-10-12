október 12., vasárnap

Szerencsejáték

1 órája

Kihúzták a félmilliárdos lottószámokat: Nézze meg, megvan-e a hat találata!

Lezajlott a második sorsolása is Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékának. A Hatoslottón vasárnap délután a tét több mint félmilliárd forint volt, mutatjuk a nyerőszámokat!

Feol.hu

A Hatoslottó volt a hét sztárja, ugyanis a Szerencsejátékok közül itt lehetett a legtöbbet nyerni egy telitalálatos szelvénnyel.  A tét, 555 millió forint volt, azaz több mint félmilliárd üthette a markát annak, aki mind a hat kihúzott számot eltalálja. Mutatjuk, kinek volt malaca, sőt, még egy jó hírt is mondunk október 12-re!

Elő a szelvényekkel, mutatjuk a Hatoslottó legfrissebb nyerőszámait.
Fotó: MTI

A 41. héten tartott második, vasárnapi Hatoslottó sorsolás nyerőszámai:

Nyerőszámok: 6, 7, 8, 23, 24, 32

Nyeremények
6 találat: 0 db
5 találat: 29 db -  395 910 forint
4 találat: 1 271 db - 9 035 forint
3 találat: 24 839 db - 2 810 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

Legközelebb október 16-án (csütörtök) lesz sorsolás, érdemes akkor is játszani!

Ne feledjék! Az ingyenes Szerencse Koncert ma folytatódik: az október 11-én, a székesfehérvári R-Go buli után, október 12-én este 18 órától az EDDA ad koncertet Dunaújvárosban. 

 

 

