1 órája
Kihúzták a félmilliárdos lottószámokat: Nézze meg, megvan-e a hat találata!
Lezajlott a második sorsolása is Magyarország egyik legnépszerűbb szerencsejátékának. A Hatoslottón vasárnap délután a tét több mint félmilliárd forint volt, mutatjuk a nyerőszámokat!
A Hatoslottó volt a hét sztárja, ugyanis a Szerencsejátékok közül itt lehetett a legtöbbet nyerni egy telitalálatos szelvénnyel. A tét, 555 millió forint volt, azaz több mint félmilliárd üthette a markát annak, aki mind a hat kihúzott számot eltalálja. Mutatjuk, kinek volt malaca, sőt, még egy jó hírt is mondunk október 12-re!
A 41. héten tartott második, vasárnapi Hatoslottó sorsolás nyerőszámai:
Nyerőszámok: 6, 7, 8, 23, 24, 32
Nyeremények
6 találat: 0 db
5 találat: 29 db - 395 910 forint
4 találat: 1 271 db - 9 035 forint
3 találat: 24 839 db - 2 810 forint
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.
Legközelebb október 16-án (csütörtök) lesz sorsolás, érdemes akkor is játszani!
Ne feledjék! Az ingyenes Szerencse Koncert ma folytatódik: az október 11-én, a székesfehérvári R-Go buli után, október 12-én este 18 órától az EDDA ad koncertet Dunaújvárosban.
Rockbomba Fejérben: ne hagyd ki az Edda koncertet! (galéria)
Felperzselte az őszi estét az R-Go és a Bon-Bon – videóval, galériával