Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: ezekkel lehetett nagyot kaszálni

Október 2-án megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény több mint 300 millió volt. Mutatjuk, kik nyertek a Hatoslottón.

Feol.hu

A szerdai örült Skandináv Lottó sorsolás után, amikor a szerencsés közel 298 millió forintot nyert, sokan izgatottan várták a Hatoslottó csütörtöki húzását, telitalálatos szelvény esetén, 319 milliós főnyereményt üthette a markát a játékosnak. A Szerencsejáték sorsolását a Duna TV ezúttal is élőben közvetítette.

Kihúzták a Hatoslottót, mutatjuk a az október 2-ai nyerőszámait. 
Fotó: Illusztráció/MTI

A Hatoslottó 40. hét csütörtöki nyerőszámai

Nyerőszámok: 6, 14, 15, 23, 25, 41.
Nyeremények
6 találat: 0 db Ft
5 találat: 14 db - 538 840 forint
4 találat:  800 db - 9430 forint
3 találat: 14564 db - 3150 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

A következő napokban is lesz min izgulni: szombaton az Ötöslottót húzzák, vasárnap a Hatoslottót, a tét óriási.

 

 

