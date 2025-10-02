1 órája
Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: ezekkel lehetett nagyot kaszálni
Október 2-án megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény több mint 300 millió volt. Mutatjuk, kik nyertek a Hatoslottón.
A szerdai örült Skandináv Lottó sorsolás után, amikor a szerencsés közel 298 millió forintot nyert, sokan izgatottan várták a Hatoslottó csütörtöki húzását, telitalálatos szelvény esetén, 319 milliós főnyereményt üthette a markát a játékosnak. A Szerencsejáték sorsolását a Duna TV ezúttal is élőben közvetítette.
A Hatoslottó 40. hét csütörtöki nyerőszámai
Nyerőszámok: 6, 14, 15, 23, 25, 41.
Nyeremények
6 találat: 0 db Ft
5 találat: 14 db - 538 840 forint
4 találat: 800 db - 9430 forint
3 találat: 14564 db - 3150 forint
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.
A következő napokban is lesz min izgulni: szombaton az Ötöslottót húzzák, vasárnap a Hatoslottót, a tét óriási.