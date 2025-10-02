Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: ezekkel lehetett nagyot kaszálni

A szerdai örült Skandináv Lottó sorsolás után, amikor a szerencsés közel 298 millió forintot nyert, sokan izgatottan várták a Hatoslottó csütörtöki húzását, telitalálatos szelvény esetén, 319 milliós főnyereményt üthette a markát a játékosnak. A Szerencsejáték sorsolását a Duna TV ezúttal is élőben közvetítette.

Kihúzták a Hatoslottót, mutatjuk a az október 2-ai nyerőszámait.

Fotó: Illusztráció/MTI

A Hatoslottó 40. hét csütörtöki nyerőszámai

Nyerőszámok: 6, 14, 15, 23, 25, 41.

Nyeremények

6 találat: 0 db Ft

5 találat: 14 db - 538 840 forint

4 találat: 800 db - 9430 forint

3 találat: 14564 db - 3150 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

A következő napokban is lesz min izgulni: szombaton az Ötöslottót húzzák, vasárnap a Hatoslottót, a tét óriási.



