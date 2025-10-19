október 19., vasárnap

Most húzták: Íme a Hatoslottó 730 milliós nyerőszámai!

Mutatjuk a hét legfontosabb számait, ugyanis a legtöbbet vasárnap kaszálhattak a játékosok. A hatoslottó vasárnapi sorsolása ismét izgalmas pillanatokat hozott a szerencsejáték rajongóinak, hiszen a főnyeremény nem kevesebb, mint 730 millió forinttal kecsegtetett.

Feol.hu

Ma ünnepli a Szerencse napját a nemzeti lottótársaság, azaz a Szerencsejáték Zrt. 78 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon indult el Magyarországon a szervezett szerencsejáték. A 42. játékhét nem is kezdődhetett volna jobban, ugyanis szerdán elvitték a Skandináv lottó több mint 143 millió forintos főnyereményét, ám azóta sem a csütörtöki Hatoslottón, sem a szombati Ötöslottón nem volt telitalálatos szelvény. A Hatoslottó vasárnapi sorsolását a Duna TV ismét élőben közvetítette, több mint félmilliárd, azaz 730 millió forint volt a tét.

Kihúzták a Hatoslottó 42. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a főnyereményt?!
Kihúzták a Hatoslottó 42. heti, vasárnapi nyerőszámait is. 
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Hatoslottó 42. hét vasárnapi nyerőszámai

Nyerőszámok: 8,12,25,29,30,41

Nyeremények

6 találat: nem volt
5 találat: 30 db - 381 500 forint
4 találat: 1 460 db -  7 840 forint
3 találat: 22 679 db - 3 070 forint

További információ a Szerencsejáték oldalán.
 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
