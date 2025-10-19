1 órája
Most húzták: Íme a Hatoslottó 730 milliós nyerőszámai!
Mutatjuk a hét legfontosabb számait, ugyanis a legtöbbet vasárnap kaszálhattak a játékosok. A hatoslottó vasárnapi sorsolása ismét izgalmas pillanatokat hozott a szerencsejáték rajongóinak, hiszen a főnyeremény nem kevesebb, mint 730 millió forinttal kecsegtetett.
Ma ünnepli a Szerencse napját a nemzeti lottótársaság, azaz a Szerencsejáték Zrt. 78 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon indult el Magyarországon a szervezett szerencsejáték. A 42. játékhét nem is kezdődhetett volna jobban, ugyanis szerdán elvitték a Skandináv lottó több mint 143 millió forintos főnyereményét, ám azóta sem a csütörtöki Hatoslottón, sem a szombati Ötöslottón nem volt telitalálatos szelvény. A Hatoslottó vasárnapi sorsolását a Duna TV ismét élőben közvetítette, több mint félmilliárd, azaz 730 millió forint volt a tét.
A Hatoslottó 42. hét vasárnapi nyerőszámai
Nyerőszámok: 8,12,25,29,30,41
Nyeremények
6 találat: nem volt
5 találat: 30 db - 381 500 forint
4 találat: 1 460 db - 7 840 forint
3 találat: 22 679 db - 3 070 forint
További információ a Szerencsejáték oldalán.