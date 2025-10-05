Íme, a nyerő hatos: mutatjuk a Hatoslottó 40. heti nyerőszámait

A Hatoslottó ősszel igencsak berobbant, a megújult sorsolás mellett felfokozott lelkesedés jellemezte a Szerencse koncerteket. Ne felejtsék, hogy az ingyenes rendezvények októberben is folytatódnak: október 11. - Székesfehérvár, október 12. - Dunaújváros ad otthont. Olyan sztárokkal bulizhat együtt, mint a Szikora Róbert és az R-Go, a Bon-Bon, illetve az Edda Művek.

Kihúzták a Hatoslottót, mutatjuk a vasárnapi nyerőszámokat.

Fotó: Illusztráció/MW

Ám mielőtt elhatalmasodna a bulihangulat október 5-én vasárnap egy rendkívül izgalmas Hatoslottó sorsolást tartottak, 403 millió forint volt a tét. A játékosok izgatottan ültek le a TV-képernyők elő, főleg a szombati Ötöslottó sorsolás után, amikor egy szerencsés elvitte a több mint 1,5 milliárdos főnyereményt. A húzást a Duna TV-n ismét élőben közvetítette Király Viktor felesége, Király-Virág Anita segédkezett a húzásnál.

A Hatoslottó 40. hét vasárnapi nyerőszámai

Nyerőszámok: 4, 7, 19, 24, 30, 33

Nyeremények

6 találat: nem volt

5 találat: 61 db - 178 830 forint

4 találat: 2204 db - 4950 forint

3 találat: 30.381 db - 2185 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.