Íme, a nyerő hatos: mutatjuk a Hatoslottó 40. heti nyerőszámait
Elképesztő héten vagyunk túl! Hazánk lottólázban égett, aminek meg is lett az eredménye. Fortuna ugyanis nagyon kegyes volt: újabb milliomosai, sőt milliárdosa lett Magyarországnak a szombati Ötöslottó sorsolás után. Vasárnap új esély kínálkozott a Hatoslottón a nyerésre, mutatjuk a nap legfontosabb számait.
A Hatoslottó ősszel igencsak berobbant, a megújult sorsolás mellett felfokozott lelkesedés jellemezte a Szerencse koncerteket. Ne felejtsék, hogy az ingyenes rendezvények októberben is folytatódnak: október 11. - Székesfehérvár, október 12. - Dunaújváros ad otthont. Olyan sztárokkal bulizhat együtt, mint a Szikora Róbert és az R-Go, a Bon-Bon, illetve az Edda Művek.
Ám mielőtt elhatalmasodna a bulihangulat október 5-én vasárnap egy rendkívül izgalmas Hatoslottó sorsolást tartottak, 403 millió forint volt a tét. A játékosok izgatottan ültek le a TV-képernyők elő, főleg a szombati Ötöslottó sorsolás után, amikor egy szerencsés elvitte a több mint 1,5 milliárdos főnyereményt. A húzást a Duna TV-n ismét élőben közvetítette Király Viktor felesége, Király-Virág Anita segédkezett a húzásnál.
A Hatoslottó 40. hét vasárnapi nyerőszámai
Nyerőszámok: 4, 7, 19, 24, 30, 33
Nyeremények
6 találat: nem volt
5 találat: 61 db - 178 830 forint
4 találat: 2204 db - 4950 forint
3 találat: 30.381 db - 2185 forint
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.
