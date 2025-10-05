október 5., vasárnap

Aurél névnap

14°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték

50 perce

Íme, a nyerő hatos: mutatjuk a Hatoslottó 40. heti nyerőszámait

Címkék#Ötöslottó#Hatoslottó#Szikora Róbert#R-Go#nyerőszámok#sorsolás#Skandináv lottó#koncert#szerencsejáték#Edda

Elképesztő héten vagyunk túl! Hazánk lottólázban égett, aminek meg is lett az eredménye. Fortuna ugyanis nagyon kegyes volt: újabb milliomosai, sőt milliárdosa lett Magyarországnak a szombati Ötöslottó sorsolás után. Vasárnap új esély kínálkozott a Hatoslottón a nyerésre, mutatjuk a nap legfontosabb számait.

Feol.hu

A Hatoslottó ősszel igencsak berobbant, a megújult sorsolás mellett felfokozott lelkesedés jellemezte a Szerencse koncerteket. Ne felejtsék,  hogy az ingyenes rendezvények októberben is folytatódnak: október 11. - Székesfehérvár, október 12. - Dunaújváros ad otthont. Olyan sztárokkal bulizhat együtt, mint a Szikora Róbert és az R-Go, a Bon-Bon, illetve az Edda Művek. 

Újabb milliomosai, sőt milliárdosa lett Magyarországnak. Mutatjuk a Hatoslottó 40. játékhetének vasárnapi nyerőszámait.
Kihúzták a Hatoslottót, mutatjuk a vasárnapi nyerőszámokat.
Fotó: Illusztráció/MW

Ám mielőtt elhatalmasodna a bulihangulat október 5-én vasárnap egy rendkívül izgalmas Hatoslottó sorsolást tartottak, 403 millió forint volt a tét. A játékosok izgatottan ültek le a TV-képernyők elő, főleg a szombati Ötöslottó sorsolás után, amikor egy szerencsés elvitte a több mint 1,5 milliárdos főnyereményt. A húzást a Duna TV-n ismét élőben közvetítette Király Viktor felesége,  Király-Virág Anita segédkezett a húzásnál.

A Hatoslottó 40. hét vasárnapi nyerőszámai

Nyerőszámok: 4, 7, 19, 24, 30, 33

Nyeremények
6 találat: nem volt
5 találat: 61 db - 178 830 forint
4 találat: 2204 db - 4950 forint
3 találat: 30.381 db - 2185 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu