Közlekedés

37 perce

Hatalmas torlódás alakult ki a forgalmas fehérvári csomópontnál

Címkék#Sóstói bevásárlóközpont#Mávcsoport#Auchan-körforgalom#busz

Még a buszok is jelentős késéssel közlekednek a székesfehérvári Auchan-körforgalomnál kialakult dugó miatt. Az Auchan-körforgalom évek óta okoz jelentős fennakadások a közlekedésben.

Feol.hu
Hatalmas torlódás alakult ki a forgalmas fehérvári csomópontnál

Forrás: feol archív

Székesfehérváron a Sóstói bevásárlóközpont térségében kialakult forgalmi torlódás miatt a 11, 11A, 12, 12A, 15Y, 32-es helyi járatok, valamint a 8040-es, 8041-es buszok közlekedésében jelentős késések várhatóak péntek délután – tájékoztatott a Mávcsoport. Az Auchan-körforgalom régóta átépítésre és megoldásra vár. 2024 márciusában jelentette be Navracsics Tibor Székesfehérváron, hogy megkezdődhet az Auchan-körforgalom áttervezett változatának kivitelezése.

 

