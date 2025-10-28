Most 1,5 millióért is megveheted – évek múlva több tízmilliót érhet ez a Mazda

A Mazda leginkább arról lett ismert, hogy a hagyományos négyütemű Otto-motorral szerelt autói mellett sportos modelljeit úgynevezett Wankel erőforrással látták el. Lényege, hogy a motorban lévő dugattyú nem fel-le mozgásból ad mozgási energiát hanem egy egy vízszintes tengelyen egy forgótárcsában történik meg a négy ütem, amely mozgásra bírja az autót. Bár számos előnye volt, mint például hogy a fajlagos teljesítménye körülbelül háromszor jobb, mint egy hagyományos dugattyús autóhoz képest, valamint kis helyen elfér és rendkívül egyedi, sportos hangot ad és óriási teljesítményt , emiatt a használt autók piacán igen komoly rajongótáborral rendelkezik.

Világszerte keresettek a használt autók piacán a Mazda Wankel motoros sportautói.

Fotó: evo.com

De mivel nagyon gyorsan elhasználódik, 40 és 70 ezer kilométerenként teljesen fel kell újítani az erőforrást. Valamint a Wankel motor fenntartása elképesztően magas. Csak speciális olajat lehet tölteni bele, valamint a fogyasztása is horribilisan magas, normál használat mellett nem ritka az akár 20(!) literes vegyes üzemanyag fogyasztás. Ennek ellenére rendkívül népszerűvé váltak a Mazda ilyen erőforrással működő sportautói, különösen az 1978 és 2002 között gyártott Mazda RX-7-es három generációja, amelyből a legutóbbi különösen nagy értéket képvisel a használt autók piacán, ugyanis a jelenleg egyetlen magyarországi példányt 24 millió forintért árulják, és külföldön is hasonló áron mozog a típus. Korábban viszont pont a fenntartásából adódó problémák miatt ennek a töredékéért lehetett megvenni, és ebbe a korba lépett bele az utódja, a 2003-tól 2012-ig gyártott Mazda RX-8.

Formabontó, merész formájával egy időtálló klasszikussá válhat a Mazda RX8

Fotó: evo.com

Másfél millió forinttól indul a Mazda RX-8 ára a használt autó piacon

A típusból közel 200 ezer darabot adtak el köszönhetően annak, hogy a Mazda azt próbálta meg sugallni hogy kijavították az erőforrás hibáit. A teljesen új fejlesztésű 1.3-as Wankel 13-B Renesis névre hallgató motortól azt várták a mérnökök, hogy talán megbízhatóbb lesz az RX7-ben használt elődjétől. Ám sajnos az idővel kiderült, hogy ugyanúgy megmaradt a Mazda RX-8 a magas fenntartási költségek, és a gyakori motorfelújítás is, így bár hiába volt sikeres, és több különleges változatot is készítettek belőle, a használt piacon mélyrepülésnek indult a 2012-ig gyártott japán sportautó ára. A magyarországi használt autó piacon jelenleg hét darabot árulnak belőle, ebből a legolcsóbb, másfél millió forintért árult példány leírása is beszédes: „Az állapota korának megfelelő de törődő kezekre lenne szüksége." Rajta kívül még hat eladó példány van, amelyből a legdrágább 3.9 millió forint. Mivel a legidősebb példányok mindössze 7 évre vannak az OT-rendszámtól, és az elődje is több tízmillió forintot ér, így jó befektetés lehet most vásárolni egyet és megvigyázni, hogy később nagy haszonnal tudjuk tovább értékesíteni.