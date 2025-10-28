október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különlegesség

1 órája

Most 1,5 millióért is megveheted – évek múlva több tízmilliót érhet ez a Mazda

Címkék#autó#Mazda RX-8#használt autó

A 90-es és 2000-res években készült japán sportautók igén népszerűek világszerte. Ezeknek a 25-30 éves használt autóknak az árai sok esetben az újkori áruk többszöröséért kelnek el youngtimerként. Ebben a korba lép be hamarosan a 2003-tól 2012-ig gyártott Mazda RX-8 is, amelyből most akár másfél millió forintért is hazavihetünk egy példányt, és később akár tízszeres áron is el lehet adni.

Szabó Zsolt
Most 1,5 millióért is megveheted – évek múlva több tízmilliót érhet ez a Mazda

Világszerte keresettek a használt autók piacán a Mazda Wankel motoros sportautói.

Fotó: evo.com

A Mazda leginkább arról lett ismert, hogy a hagyományos négyütemű Otto-motorral szerelt autói mellett sportos modelljeit úgynevezett Wankel erőforrással látták el. Lényege, hogy a motorban lévő dugattyú nem fel-le mozgásból ad mozgási energiát hanem egy egy vízszintes tengelyen egy forgótárcsában történik meg a négy ütem, amely mozgásra bírja az autót. Bár számos előnye volt, mint például hogy a fajlagos teljesítménye körülbelül háromszor jobb, mint egy hagyományos dugattyús autóhoz képest, valamint kis helyen elfér és rendkívül egyedi, sportos hangot ad és óriási teljesítményt , emiatt a használt autók piacán igen komoly rajongótáborral rendelkezik. 

használt autó
Világszerte keresettek a használt autók piacán a Mazda Wankel motoros sportautói.
Fotó: evo.com

De mivel nagyon gyorsan elhasználódik, 40 és 70 ezer kilométerenként teljesen fel kell újítani az erőforrást. Valamint a Wankel motor fenntartása elképesztően magas. Csak speciális olajat lehet tölteni bele, valamint a fogyasztása is horribilisan magas, normál használat mellett nem ritka az akár 20(!) literes vegyes üzemanyag fogyasztás. Ennek ellenére rendkívül népszerűvé váltak a Mazda ilyen erőforrással működő sportautói, különösen az 1978 és 2002 között gyártott Mazda RX-7-es három generációja, amelyből a legutóbbi különösen nagy értéket képvisel a használt autók piacán, ugyanis a jelenleg egyetlen magyarországi példányt 24 millió forintért árulják, és külföldön is hasonló áron mozog a típus. Korábban viszont pont a fenntartásából adódó problémák miatt ennek a töredékéért lehetett megvenni, és ebbe a korba lépett bele az utódja, a 2003-tól 2012-ig gyártott Mazda RX-8.

Formabontó, merész formájával egy időtálló klasszikussá válhat a Mazda RX8
Fotó: evo.com

Másfél millió forinttól indul a Mazda RX-8 ára a használt autó piacon

A típusból közel 200 ezer darabot adtak el köszönhetően annak, hogy a Mazda azt próbálta meg sugallni hogy kijavították az erőforrás hibáit. A teljesen új fejlesztésű 1.3-as Wankel 13-B Renesis névre hallgató motortól azt várták a mérnökök, hogy talán megbízhatóbb lesz az RX7-ben használt elődjétől. Ám sajnos az idővel kiderült, hogy ugyanúgy megmaradt a Mazda RX-8 a magas fenntartási költségek, és a gyakori motorfelújítás is, így bár hiába volt sikeres, és több különleges változatot is készítettek belőle,  a használt piacon mélyrepülésnek indult a 2012-ig gyártott japán sportautó ára. A magyarországi használt autó piacon jelenleg hét darabot árulnak belőle, ebből a legolcsóbb, másfél millió forintért árult példány leírása is beszédes: „Az állapota korának megfelelő de törődő kezekre lenne szüksége." Rajta kívül még hat eladó példány van, amelyből a legdrágább 3.9 millió forint. Mivel a legidősebb példányok mindössze 7 évre vannak az OT-rendszámtól, és az elődje is több tízmillió forintot ér, így jó befektetés lehet most vásárolni egyet és megvigyázni, hogy később nagy haszonnal tudjuk tovább értékesíteni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu