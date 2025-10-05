Most érdemes autót váltani – hatalmas az elértéktelenedés a piacon

A felmérésben az augusztusi időszakot vizsgálták. Az összes hirdetést figyelembe véve 5,5 millió forintra nőtt a használt autók átlagára, amely az előző évhez képest ugyan 200 ezer forinttal magasabb, de ezt sok tényező (infláció, egyes klasszikus modellek árának ingadozása) is befolyásolhatja. Valamint ez az összeg csak hirdetésekben felbukkanó ár, a valóságban sok esetben pár százezernél olcsóbban találnak gazdára ezek a gépjárművek.

Egyre nagyobb az értékvesztése a használt autóknak

Fotó: Szörényi András

Ezeken a használt autókon lehet a legnagyobbat bukni éves szinten

A kutatásból az is kiderül, milyen értékvesztéssel számolhatnak a tulajdonosok az autók vétele után. Ezt leginkább az befolyásolja milyen hajtóanyaggal üzemel a típus. A legjobban a hibridek (és a plug-in hibridek) tartják az árukat, náluk átlagosan 6,1 százalékos az értékcsökkenés. Ezzel szemben a benzineseknél 6,9 százalék, míg a dízelek 7,9 százalékot veszítenek az árukból évente.

A legdurvábban elértéktelenedő kategória az elektromos gépjárművek, ott már 8 százalékos értékvesztés. Példának okáért, ha a kínálat közepéből kiválasztunk egy Tesla Model 3-at, amely 9,3 millió forintba kerül, jövőre már csak 8,5 millióért tudnánk eladni. Fontos tudni, hogy jellemzően minden további ezer kilométer megtétele 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez a piacon, illetve hogy a járművek állapota is jelentős árkülönbséget generál. Az újszerű autók átlagosan 27,7 százalékkal kínálhatók drágábban, míg a sérült példányok akár 58,9 százalékkal is olcsóbbak lehetnek.

Ennyiért is vehetünk használt autót

A használt autók értékvesztése mellett más érdekességek is napvilágot láttak a piacról. Nemrégiben megnéztük, melyek Fejér vármegye legolcsóbb és legdrágább használt autói. Az egyik oldalon egy 150 ezer forintos, műszakival rendelkező Renault Mégane és egy ötvenezerért kínált, erősen leharcolt Skoda Felicia áll, míg a másikon egy 104 millió forintos, luxussal felszerelt Bentley Continental GT. Az összeállításból kiderül, milyen szélsőségeket mutat a kínálat – az olcsó, „donornak jó lesz” kategóriától egészen a több százmilliós álomautókig.