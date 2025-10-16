október 16., csütörtök

Gál névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt, Fejér vármegye!

27 perce

Harc a másodpercekért, avagy az első félmaratonom élményei

Címkék#Cerbona Félmaraton Fehérvár#futás#maraton#érem#félmaraton#sport

Kecskés Zoltán

Harc a másodpercekért, avagy az első félmaratonom élményei. ​A nyakamba akasztott érem egy jelkép, ami megmutatja: bármi lehetséges. Akkor is, amikor más nem hisz benne, és talán az elején még te sem. Aztán sok kitartással és elszántsággal elkezd az egész valósággá válni. Sokan persze bolondnak néztek – mit futkározik ez a srác, mit szeretne? –, de amikor szurkolók százai, sőt ezrei előtt a célba érsz, és még futnál, az azt jelenti, hogy túlléptél a határaidon. Már akkor azt éreztem, a félmaraton nem a végállomás, hanem valaminek a kezdete. A 81. hely a több mint 1500 fős mezőnyben megsüvegelendő teljesítmény, de ennél még jóval több van bennem. Úgy érzem, hazaértem. A futás tényleg igazságos sport: amit beleteszel, azt fogod kivenni belőle. Megyünk tovább, irány a Cerbona Fehérvár Félmaraton és az 1 óra 40 perces idő átszakítása!

A nyakamba akasztott érem egy jelkép, ami megmutatja: bármi lehetséges. Amikor átszakítod a félmaraton célvonalát tudod, hogy ez valaminek a kezdete.
A nyakamba akasztott érem egy jelkép, ami megmutatja: bármi lehetséges.
Fotó: Kecskés Zoltán

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu