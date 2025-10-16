Harc a másodpercekért, avagy az első félmaratonom élményei. ​A nyakamba akasztott érem egy jelkép, ami megmutatja: bármi lehetséges. Akkor is, amikor más nem hisz benne, és talán az elején még te sem. Aztán sok kitartással és elszántsággal elkezd az egész valósággá válni. Sokan persze bolondnak néztek – mit futkározik ez a srác, mit szeretne? –, de amikor szurkolók százai, sőt ezrei előtt a célba érsz, és még futnál, az azt jelenti, hogy túlléptél a határaidon. Már akkor azt éreztem, a félmaraton nem a végállomás, hanem valaminek a kezdete. A 81. hely a több mint 1500 fős mezőnyben megsüvegelendő teljesítmény, de ennél még jóval több van bennem. Úgy érzem, hazaértem. A futás tényleg igazságos sport: amit beleteszel, azt fogod kivenni belőle. Megyünk tovább, irány a Cerbona Fehérvár Félmaraton és az 1 óra 40 perces idő átszakítása!

A nyakamba akasztott érem egy jelkép, ami megmutatja: bármi lehetséges.

Fotó: Kecskés Zoltán